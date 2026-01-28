El presidente de Argentina, Javier Milei, fue protagonista de un momento inesperado durante la noche del martes al participar en el cierre del espectáculo teatral de la actriz y humorista Fátima Florez, presentado en el Teatro Radio City de Mar del Plata.

Sigue a PULZO en Discover

El mandatario, que se encontraba entre el público, abandonó su lugar en la platea y subió al escenario ante una sala completamente llena, provocando sorpresa y entusiasmo entre los asistentes.

(Vea también: Petro metió la pata y celebró triunfo de Milei en Argentina: nadie entendió sus palabras)

El episodio ocurrió en la sala ubicada sobre la calle Rivadavia, uno de los puntos culturales más concurridos de la ciudad durante la temporada de verano.

Lee También

Esta noche el presidente Javier Milei cantó junto a su expareja Fátima Flórez en una de sus presentaciones en el teatro. Desde Mar del Plata y sobre el final del show, el mandatario se subió al escenario y cantó El Rock del Gato, de los Ratones Paranoicos. “Es el que me sale… pic.twitter.com/CbjaSc4r7n — LA NACION (@LANACION) January 28, 2026

Durante el tramo final del espectáculo, Milei interpretó junto a Florez una versión del tema ‘El rock del gato’, popularizado por la banda argentina ‘Los Ratones Paranoicos’.

La canción fue elegida para cerrar la función y provocó una ovación generalizada del público, que celebró la participación del presidente con aplausos, gritos y cánticos de apoyo. Milei cantó con un tono de voz rasposo y se animó a hacer algunos movimientos rítmicos sobre el escenario, mientras la artista lo acompañaba en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La presencia del mandatario no pasó desapercibida desde su ingreso al teatro. Al llegar, fue recibido con aplausos y pedidos de fotografías por parte de los asistentes, antes de ubicarse en su asiento junto a su comitiva.

Esta no fue la primera vez que Milei protagoniza una situación similar en ese mismo escenario: hace dos años ya había acompañado a Fátima Florez como invitado especial durante una de sus funciones, repitiendo ahora el gesto desde su rol como presidente.

Sin embargo, el clima festivo dentro de la sala contrastó con lo que ocurrió en el exterior del teatro una vez finalizado el espectáculo. La salida de la comitiva presidencial se vio complicada por la gran concurrencia de personas en la zona.

Ante los gritos, la seguridad reforzó el vallado en la esquina de las calles San Luis y Rivadavia para contener la situación y permitir el avance de la caravana oficial. Desde la camioneta que lo trasladaba, Milei respondió a los cuestionamientos con una frase que también quedó registrada por las cámaras: “Igual los estoy haciendo ricos a todos”.

Por otra parte, los diputados de la oposición han arremetido contra el presidente Javier Milei por su participación en el espectáculo de Fátima Florez en Mar del Plata. La crítica se intensificó debido a los incendios que arrasan la Patagonia, y se hizo un llamado urgente para incluir el proyecto de Emergencia Ígnea, según reportó La Nación.

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) compartió un video que contrastaba las imágenes de Milei en el escenario con las devastadoras imágenes de los incendios en el sur del país. En su mensaje, Ferraro señaló: “El ‘show’ tiene un costo altísimo. Mientras la Patagonia se incendia, el Presidente se divierte cantando”.

“230.000 hectáreas de patrimonio natural en llamas. Once veces la ciudad de Buenos Aires. Flora, fauna, biodiversidad, suelos y ecosistemas arrasados. Pérdidas irreversibles y daños incalculables”, expresó, subrayando la crisis que atraviesan miles de argentinos afectados por los incendios. “Y el Presidente…”, concluyó, exigiendo la declaración de emergencia en el Congreso.

230.000 hectáreas de patrimonio natural en llamas.

Once veces la Ciudad de Buenos Aires. Flora, fauna, biodiversidad, suelos y ecosistemas arrasados.

Pérdidas ambientales y materiales irreversibles, daños económicos incalculables y comunidades enteras marcadas para siempre.… pic.twitter.com/l2yjvt9b7Z — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 28, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.