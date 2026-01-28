Este miércoles 28 de enero, Madrid se ha despertó bajo un manto blanco que dejó a residentes y expertos atónitos. Lo que para otras capitales europeas podría ser un invierno cualquiera, para la ciudad española representa una emergencia climática sin precedentes cercanos.

El periodista Andrés Gil Gómez, de Noticias RCN, reportó la gravedad de la situación, enfatizando que la altitud y el clima habitual de la zona no corresponden con lo que se está viviendo:

Acá, lo mencionado por el comunicador:

Madrid vive una situación excepcional este miércoles. Nieva en la capital española en un hecho que no es habitual. El fenómeno ha provocado afectaciones al sistema de transporte. Algunos servicios de las líneas de metro, trenes y buses han sido suspendidos y la Alcaldía declaró… pic.twitter.com/As8t7uZZ1G — NTN24 (@NTN24) January 28, 2026

La intensidad de la nieve pasó de ser un espectáculo visual a un problema de orden público. Las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas drásticas para evitar tragedias, ya que la infraestructura de la ciudad no está diseñada para operar bajo estas condiciones de congelamiento.

Según el mismo periodista, el impacto en el día a día de los madrileños es total: “Como consecuencia de esta intensa nevada, ya hay colapso en el servicio público de transporte. Algunos trenes y líneas de metro están teniendo que ser suspendidas, por lo menos de manera temporal, así como algunas rutas de autobuses públicos no están pudiendo funcionar con la normalidad habitual porque las calles están impracticables, no hay manera de conducir con seguridad”.

Además del transporte, el sistema educativo se detuvo: “En muchas regiones están siendo canceladas las clases en colegios y universidades como medidas de precaución”, añadió el periodista.

¿A qué se debe esta nevada histórica en Madrid?

El origen de este temporal tiene nombre propio: la borrasca ‘Kristin’. Este sistema meteorológico ha entrado con fuerza en la península ibérica, trayendo consigo una combinación de aire frío extremo y humedad que ha resultado en precipitaciones sólidas en cotas donde usualmente solo llueve.

Acá, imágenes de la nevada en Madrid:

Decenas de vehículos atrapados en Madrid y carreteras cortadas por la nieve pic.twitter.com/BhMTHbICLH — EL MUNDO (@elmundoes) January 28, 2026

🇪🇸❄️ | Madrid se viste de blanco. La capital española ha amanecido hoy cubierta por un manto de nieve debido al paso de la borrasca Kristin, que está dejando imágenes espectaculares de la nieve cayendo en distintos puntos de la ciudad. pic.twitter.com/GelqvOsuoc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 28, 2026

❄La nieve ha comenzado a caer este miércoles en algunos barrios de Madrid debido al paso de la borrasca Kristin, como es el caso del municipio madrileño de Las Rozas ❄#borrasca #kristin #nieve #madrid #temporal pic.twitter.com/4r9e3E4MD5 — COPE (@COPE) January 28, 2026

La situación se debe a un sistema de bajas presiones que ha provocado alertas en gran parte del territorio español. No se trata solo de nieve; el fenómeno viene acompañado de un combo climático peligroso.

“En varias regiones de España hay alerta amarilla por las nevadas, por las lluvias y por los fuertes vientos”, precisó Gil Gómez, señalando que el paso de ‘Kristin’ mantiene en vilo a las autoridades de emergencia en diversas comunidades autónomas.

¿Qué es la borrasca ‘Kristin’?

Es un fenómeno meteorológico de gran impacto que está azotando la península ibérica. Se trata de una “borrasca profunda” de origen atlántico que ha generado un temporal invernal extremo debido a su rápida intensificación y su interacción con masas de aire gélido.

Esta ha combinado factores críticos, como vientos huracanados de hasta 130 km/h en el sur (Almería) y hasta 200 km/h en zonas de Portugal.

Además, cuenta con una cota de nieve inusualmente baja: Ha hecho que nieve en lugares donde no es habitual, situando la cota entre los 600 y 700 metros, lo que explica por qué Madrid (a 657 metros) ha quedado totalmente cubierta.

Al provenir del Atlántico, carga una gran cantidad de agua que, al chocar con el frío del interior de España, se transforma en nevadas copiosas y persistentes.

