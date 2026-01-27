Cerca de 500.000 migrantes que viven en España, incluyendo colombianos, sin un estatus regular serían los principales beneficiados del plan de regularización que se alista para aprobar el gobierno ibérico, según anunció la portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social y Migraciones.

De acuerdo con lo explicado por la ministra Elma Saiz, la medida está dirigida a personas que ya se encuentran en territorio español desde hace al menos cinco meses y que ingresaron al país antes del 31 de diciembre de 2025, un criterio clave para acceder al proceso de regularización.

El plan permitiría que alrededor de medio millón de personas obtengan un estatus legal, lo que les abriría la puerta a trabajar formalmente en cualquier sector de la economía y en cualquier lugar del país, sin restricciones territoriales ni laborales.

Elma Saiz: “Desde que se hace la solicitud, habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a tramite. Desde ese momento ya van a poder trabajar (…) Esta medida tiene legitimidad social y política”#LaHora27E pic.twitter.com/lwjJk1Ik2z — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 27, 2026

Qué pasará con los migrantes en España

La ministra señaló que esta regularización busca integrar plenamente a quienes ya hacen parte de la vida social y productiva del país, otorgándoles acceso al mercado laboral formal y a condiciones de mayor estabilidad jurídica.

El anuncio marca uno de los procesos de regularización más amplios impulsados en España en los últimos años y pone el foco en una población migrante que, pese a residir en el país, permanecía por fuera del sistema legal y laboral.

Ahora habrá que esperar la aprobación formal del plan y la definición de los pasos administrativos que deberán cumplir los potenciales beneficiarios.

