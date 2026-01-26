España se prepara para vivir uno de los movimientos migratorios administrativos más grandes de su historia reciente. Este lunes 26 de enero, el Gobierno de coalición, luego de intensas negociaciones entre el PSOE y el partido Podemos, confirmó que este martes se aprobará en el Consejo de Ministros un decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Colombiano destrozó el baño del avión en el que iba a ser deportado desde Estados Unidos)

La medida, que ha sido calificada como un “acto de justicia social” por sectores del Ejecutivo, busca otorgar estatus legal a aproximadamente 500.000 personas que actualmente residen en el país en situación irregular, según recogió El Confidencial.

¿Quiénes pueden aplicar a la regularización?

Según los detalles filtrados por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el decreto establece una “fecha de corte” fundamental. Podrán acogerse al beneficio todos aquellos extranjeros que hayan ingresado y permanecido en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025.

Lee También

Además de la fecha de llegada, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Acreditar residencia: los interesados deberán demostrar que llevan al menos cinco meses viviendo en España de forma continuada.

Antecedentes penales: es indispensable no tener registros criminales en España ni en sus países de origen por delitos graves.

Voluntad de integración: aunque el proceso busca ser ágil, se mantendrán los filtros estándar de seguridad del Estado.

Acá, un video que explica de qué se trata la iniciativa:

🇪🇸 | ÚLTIMA HORA: El Gobierno español anuncia que regularizará a todos los inmigrantes ilegales que estén en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 (unos 600.000) y todas las órdenes de deportación serán anuladas. Tendrán papeles todas las personas que estuvieran en… pic.twitter.com/rXKKLOKYko — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 26, 2026

¿Cómo demostrar que vive en España hace tiempo?

Una de las mayores preocupaciones para los migrantes suele ser la prueba de permanencia. Para este proceso, el Gobierno ha prometido flexibilidad. Se aceptarán como pruebas válidas:

El certificado de empadronamiento (el registro en el ayuntamiento de su ciudad).

Informes de citas médicas o historial en la sanidad pública.

Contratos de alquiler o facturas de servicios públicos a su nombre.

Certificados de envío de dinero (remesas) hechos desde España.

Cualquier documento oficial que sitúe a la persona físicamente en el país durante el periodo exigido.

¿Qué beneficios otorga este nuevo permiso?

El impacto para un migrante “sin papeles” es total. Al ser aprobada la solicitud, el extranjero recibirá una autorización inicial de residencia y trabajo con vigencia de un año.

Lo más relevante para quienes temen la deportación es que la sola admisión a trámite de la solicitud paraliza de inmediato cualquier expediente de expulsión que la persona tenga abierto.

Esto brinda una “tregua” legal mientras se resuelve su situación definitiva. Al terminar el primer año, los beneficiarios podrán hacer la transición hacia permisos de residencia ordinarios contemplados en la Ley de Extranjería, agregó el mismo medio.

Mensaje de esperanza para los colombianos

Para la comunidad colombiana en España —una de las más numerosas— esta noticia representa una luz al final del túnel. Miles de connacionales que llegaron en los últimos meses huyendo de la situación económica o de seguridad, y que no han podido acceder al asilo político, ven en este decreto la oportunidad de trabajar legalmente, cotizar a pensión y, lo más importante, vivir sin el miedo constante a un control policial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.