Un nuevo accidente ferroviario se registró este jueves en España, luego de que un pequeño tren metropolitano chocara con una grúa en la localidad de Alumbres, en la región de Murcia. El hecho dejó “varios heridos leves”, según confirmó una portavoz del operador nacional Renfe, en medio de una semana marcada por graves incidentes en el sistema ferroviario del país.

De acuerdo con la información entregada a la AFP, el tren involucrado es uno de cercanías y la grúa no pertenecía a la compañía ferroviaria. “Es la grúa la que ha golpeado la unidad del tren”, precisó la vocera, mientras medios locales detallaron que el vehículo implicado sería un camión con brazo hidráulico, conocido como camión-pluma.

El convoy afectado corresponde a un tren FEVE, una unidad de vía estrecha utilizada para transporte metropolitano en algunas regiones de España. Desde el servicio de emergencias 112 de Murcia señalaron que el tren no descarriló tras el impacto y que en el lugar del accidente hicieron presencia bomberos, personal de emergencias, Policía Nacional y Guardia Civil.

🔴ACTUALIZACIÓN 🚈 El Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) Cartagena- Los Nietos ha chocado este jueves contra el brazo de un camión grúa, cerca de la diputación cartagenera de Alumbres 🔗https://t.co/mNwVvENomP ➡️ Seis personas han resultado heridas leves pic.twitter.com/ya6ED9ujit — La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Las autoridades indicaron que todas las personas lesionadas presentan heridas leves o muy leves, por lo que no fue necesario activar protocolos de mayor complejidad.

Este choque ocurre pocos días después del grave accidente entre dos trenes en Adamuz, Córdoba, que dejó al menos 43 muertos, y de otro incidente en Cataluña, donde un maquinista perdió la vida tras el desprendimiento de un muro sobre la vía. La seguidilla de hechos ha puesto bajo presión al Ministerio de Transportes y al sistema ferroviario español, mientras los maquinistas anunciaron una huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir mayores garantías de seguridad.

