España volvió a quedar en vilo por un nuevo accidente de tren, esta vez en Cataluña, que dejó una persona muerta y 37 heridas la noche del martes, mientras el país atravesaba la segunda jornada de luto por la tragedia ferroviaria ocurrida en Andalucía, donde murieron 42 personas.

El hecho se registró hacia las 21:00 horas locales, cuando un muro de contención colapsó sobre las vías y provocó el descarrilamiento de un tren de cercanías en el municipio de Gelida, ubicado a unos 40 kilómetros al oeste de Barcelona, según informó la protección civil catalana.

La consejera de Interior y Seguridad Pública de Cataluña, Núria Parlon, confirmó que el saldo del accidente fue de un fallecido y 37 lesionados, de los cuales cinco se encuentran en estado grave.

Durante la noche, integrantes de los servicios de emergencia inspeccionaron los restos del vagón descarrilado con linternas, en medio de la oscuridad, mientras el tren permanecía convertido en una estructura de metal deformado, tras el impacto.

Por su parte, el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif explicó que una tormenta habría provocado la caída del muro, cuyos escombros terminaron sobre la vía férrea. Como medida preventiva, se anunció la suspensión de los trenes de cercanías en Cataluña.

España y dos tragedias férreas en menos de 48 horas

Este nuevo siniestro ocurrió pocas horas después de la visita de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, a la zona de Andalucía donde el domingo se produjo el choque de dos trenes con cerca de 500 pasajeros, una de las peores tragedias ferroviarias del país.

En ese accidente, los últimos vagones de un tren del operador italiano Iryo descarrilaron cuando cubrían la ruta Málaga–Madrid y terminaron sobre la vía contigua, justo cuando pasaba un tren de Renfe que viajaba desde Madrid hacia Huelva, lo que provocó el impacto.

Vestidos de oscuro, los monarcas acudieron a la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde aún permanecen los restos de los trenes y continúan las labores de búsqueda de cuerpos. Posteriormente, visitaron un hospital de la ciudad para acompañar a los heridos y a sus familias.

Según las autoridades regionales, 37 personas continúan hospitalizadas en Andalucía, mientras el país sigue conmocionado por una cadena de accidentes que ha puesto en el centro del debate la seguridad ferroviaria.

