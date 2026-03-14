Un ataque con dron impactó la embajada de Estados Unidos en Bagdad (Irak) durante la madrugada del sábado, según confirmó un alto funcionario de seguridad iraquí. Testigos presenciales, incluyendo un periodista de AFP, observaron humo negro elevándose desde el complejo diplomático.

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“Un dron alcanzó la embajada”, declaró el responsable de seguridad a citado la agencia, mientras otro alto funcionario corroboró el incidente y señaló que la agresión efectivamente ocurrió en el recinto diplomático.

El ataque se produce luego de una serie de bombardeos dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní antes del amanecer del mismo sábado. Estas acciones dejaron dos muertos en la capital, de acuerdo con fuentes de seguridad locales, lo que refleja un aumento de la tensión en la región.

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Pro 🇮🇷 militia attack on the 🇺🇸#US Embassy in 🇮🇶#Baghdad resulted in the destruction of early warning radar near the C-RAM interception system. pic.twitter.com/VPbf6cxC7k — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) March 14, 2026

Sin embargo, la agencia The Associated Press, indicó que se trató de un misil que alcanzó un área utilizada como helipuerto, lo que provocó la rápida movilización de equipos de seguridad en la zona. Hasta el momento no se divulgaron informes oficiales sobre víctimas o daños materiales de gran magnitud.

Autoridades iraquíes indicaron que al menos dos funcionarios de seguridad confirmaron el ataque. Algunos reportes preliminares señalan que el proyectil pudo haber sido lanzado por un dron o misil, aunque las investigaciones continúan para establecer con precisión el tipo de arma empleada.

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión regional, marcado por enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como por ataques de milicias alineadas con Teherán contra objetivos estadounidenses en Irak. En semanas recientes fue atada la Embajada de EE. UU. en Arabia Saudita, lo que provocó un fuerte incendio.

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