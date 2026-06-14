Un trágico accidente aéreo conmocionó a Río de Janeiro tras registrarse el choque en pleno vuelo de dos helicópteros particulares en la zona oeste de esa ciudad brasileña. El violento impacto provocó la caída inmediata de ambas aeronaves y causó el deceso de todos sus tripulantes de forma instantánea, entre los que se confirmaron el ‘youtuber’ Gaspi y el cantante Oliver Tree.

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Incluso, ya se divulgó un video del momento preciso de la colisión que desembocó en una tragedia:

La colisión ocurrió puntualmente a las 8:59 de la mañana en el espacio aéreo correspondiente al exclusivo sector residencial de Recreio dos Bandeirantes, informó O Globo. El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro desplegó rápidamente 45 efectivos militares y quince vehículos de rescate para asegurar el perímetro.

El reporte oficial de los organismos de socorro confirmó la muerte de seis personas, correspondientes a los cinco ocupantes del primer aparato y al piloto de la segunda aeronave comercial. Una de las estructuras aéreas sufrió una gran explosión al impactar contra el suelo en un terreno abierto de la localidad.

Los restos de los dos helicópteros siniestrados se precipitaron directamente sobre el aparcamiento privado de una iglesia abandonada, espacio alquilado actualmente para el almacenamiento logístico de la multinacional automotriz china BYD. Las llamas del combustible aeronáutico se propagaron con fuerza hacia las unidades de exhibición de la marca.

El violento incendio destruyó por completo al menos veinte automóviles eléctricos que permanecían estacionados en el predio afectado, provocando detonaciones menores que alertaron a los residentes de los condominios vecinos. Una densa nube de humo negro cubrió el cielo de la Avenida das Américas durante varias horas consecutivas.

El segundo helicóptero involucrado en la tragedia aérea no explotó tras el fuerte impacto contra el suelo, pero quedó destruido con el tren de la estructura hacia arriba. Los restos metálicos y piezas de los motores terminaron dispersos en un radio aproximado de cien metros a la redonda del punto de caída.

Las agencias estatales de investigación criminal de la Policía Civil y los técnicos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos asumieron las labores periciales para determinar el origen del choque. Las autoridades acordonaron la zona comercial de Barra da Tijuca mientras los forenses rescatan los cuerpos de los fallecidos.

¿Quién era el ‘youtuber’ Gaspi?

El creador de contenido Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente en el entorno digital como Gaspi, consolidó una carrera meteórica en las redes sociales de Argentina. El joven realizador audiovisual alcanzó la fama masiva gracias a sus particulares videos basados en el humor irreverente.

La propuesta humorística del joven consistía en recorrer las calles principales de Buenos Aires para hacer entrevistas callejeras con preguntas incómodas y picantes. Sus producciones sumaron millones de reproducciones digitales mediante un formato rústico que utilizaba un micrófono envuelto en cinta aislante negra.

El canal oficial del humorista superó los dos millones de suscriptores en la plataforma YouTube, transformándolo en una figura influyente para las nuevas audiencias. Su rápido ascenso en la escena del entretenimiento llamó la atención de grandes figuras internacionales de las plataformas de streaming.

El streamer español Ibai Llanos seleccionó al creador de contenido sudamericano para participar activamente como boxeador en el célebre evento internacional de La Velada del Año. Esta oportunidad incrementó notablemente la visibilidad global de su propuesta de entretenimiento bizarro.

La trayectoria del realizador estuvo marcada por constantes desafíos ante las estrictas políticas de moderación de los portales de video debido al tono polémico de sus notas. Sus fanáticos valoraban la frescura, la espontaneidad y la soltura del personaje para interactuar con los transeúntes.

¿Quién era Oliver Tree?

El cantante, productor y cineasta estadounidense Oliver Tree Nickell destacó en la industria musical global por su propuesta vanguardista y multidisciplinaria. El artista originario de Santa Cruz, California, fusiona de manera única géneros como el pop alternativo, el rap y el indie rock.

La identidad artística del músico incluye un marcado personaje satírico que utiliza un peinado de taza característico, gafas de sol noventeras y chaquetas de colores llamativos. Esta estética visual irreverente impulsa de forma masiva su popularidad en plataformas de videos cortos y redes sociales.

La producción discográfica del creador sumó un éxito global rotundo con el lanzamiento de su sencillo titulado Life Goes On durante la presente década. El tema acumuló cientos de millones de reproducciones digitales y consolidó su presencia en los listados musicales más importantes del mundo.

El realizador audiovisual también dirige la gran mayoría de sus propios videos musicales, incorporando acrobacias extremas en monopatín y conceptos humorísticos bizarros. Su álbum debut ‘Ugly is Beautiful’ alcanzó las primeras posiciones en los conteos de la prestigiosa revista de música Billboard.

Las presentaciones en vivo del vocalista ofrecían una experiencia teatral caótica donde interactuaba constantemente con el público simulando peleas o falsos retiros de la escena musical. Esta estrategia de marketing disruptiva mantiene la total atención de los críticos musicales y de la comunidad de seguidores.

El sello discográfico Atlantic Records respaldó formalmente los proyectos y giras mundiales del polifacético artista a través de los diferentes continentes del planeta.

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