La muerte de la ‘influencer’ y maquilladora brasileña Roseli Fernandes ha generado conmoción entre sus seguidores y reavivado el debate sobre los riesgos asociados a algunos procedimientos estéticos.

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Fernandes, de 48 años, era conocida en redes sociales por compartir contenido relacionado con maquillaje, belleza y estilo de vida. Gracias a sus publicaciones, había logrado construir una amplia comunidad digital que seguía de cerca sus actividades personales y profesionales.

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De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, la creadora de contenido se sometió a un procedimiento estético cuyo valor habría superado los 35 millones de pesos colombianos.

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Según reportó el medio brasileño UOL, la intervención tenía como objetivo aumentar el volumen de los glúteos y los muslos mediante la aplicación de PMMA (polimetilmetacrilato), una sustancia utilizada en algunos tratamientos médicos y cosméticos.

Sin embargo, poco después del procedimiento comenzó a presentar complicaciones de salud. Los reportes indican que sufrió fuertes dolores y un rápido deterioro de su estado físico, situación que motivó su traslado a un centro médico.

A pesar de los esfuerzos realizados por el personal de salud, Fernandes falleció horas después. Tras el fallecimiento, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del caso.

Entre los aspectos que buscan establecer se encuentran las condiciones en las que se realizó el procedimiento, el cumplimiento de los protocolos médicos y la posible existencia de factores adicionales que hayan contribuido al desenlace fatal.

Mientras avanzan las pesquisas, no se han dado a conocer conclusiones oficiales sobre las causas definitivas de la muerte.

La noticia tuvo una amplia repercusión luego de que en redes sociales comenzara a circular uno de los últimos videos publicados por la ‘influencer’ . En las imágenes, Fernandes aparecía realizando contenido habitual para sus seguidores y no mostraba señales visibles de las complicaciones que posteriormente afectarían su salud.

El video fue compartido por usuarios que expresaron mensajes de condolencia y sorpresa ante el repentino fallecimiento de la creadora de contenido.

Roseli Fernandes de Oliveira Romero Vieira, moradora de Jardim (MS), morreu após realizar procedimentos estéticos em uma clínica de São Paulo comandada pela médica Tábita Nunes Marcolino Jorge. Segundo a Polícia Civil, a paciente havia feito aplicações de PMMA nos glúteos e coxas… pic.twitter.com/g46UT4WMgM — Jovem Pan News (@JovemPanNews) May 27, 2026

El caso también volvió a poner en discusión el uso del polimetilmetacrilato (PMMA) en procedimientos estéticos.

En distintos países, esta sustancia ha sido objeto de controversia debido a los posibles efectos adversos que puede generar cuando no se utiliza bajo estrictos criterios médicos o en cantidades inadecuadas.

Especialistas consultados en diversas ocasiones sobre este tipo de intervenciones han insistido en la importancia de que los pacientes conozcan los riesgos, beneficios y alternativas disponibles antes de someterse a procedimientos cosméticos.

Asimismo, recomiendan acudir únicamente a profesionales certificados y centros debidamente autorizados para reducir la posibilidad de complicaciones.

La muerte de Roseli Fernandes ha provocado numerosas reacciones entre familiares, amigos y seguidores, quienes la recuerdan por su trayectoria en el mundo de la belleza y el maquillaje.

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