La tranquilidad de los residentes del conjunto residencial El Sándolo, ubicado en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, se vio alterada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de un apartamento situado en el quinto piso de una de las torres del complejo habitacional.

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De acuerdo con la información conocida por ‘Gatonoticias’, la situación comenzó a causar preocupación entre los vecinos luego de notar la ausencia prolongada del residente y percibir un fuerte olor que provenía de la vivienda, ubicada en la torre 12, apartamento 503.

Ante la incertidumbre, los habitantes del conjunto decidieron comunicarse con las autoridades para verificar lo que ocurría en el inmueble. Al llegar al lugar, uniformados de la Policía intentaron establecer contacto con el ocupante, pero al no obtener respuesta solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Según las versiones preliminares, los organismos de emergencia ingresaron al apartamento y encontraron la vivienda en completo desorden. Posteriormente, al inspeccionar una de las habitaciones, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 42 años de edad.

Tras el hallazgo, unidades de criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron la recolección de elementos materiales probatorios en la escena. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se determinarán las causas exactas de la muerte.

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Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido. Una de las hipótesis preliminares apunta a que el fallecimiento podría estar relacionado con un posible hurto, debido a las condiciones en las que fue encontrado el apartamento. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras avanzan las pesquisas, los residentes del conjunto residencial permanecen consternados por la muerte de quien, según algunos vecinos, era una persona apreciada dentro de la comunidad.

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