De acuerdo con el relato de Michel Delgado (hermana de la dueña del local) en el pódcast ‘Más allá del silencio’, cuando Yulixa se puso grave, María Fernanda y su esposo, Edinson José Torres, intentaron auxiliarla. Al revisar a la paciente con un oxímetro, se dieron cuenta de que todavía tenía signos vitales, por lo que rogaron llevarla de inmediato a un hospital o llamar a una ambulancia.

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La respuesta del anestesiólogo ‘Leo’ no solo fue una negativa rotunda, sino que infundió el terror inmediato dentro del vehículo. El hombre supuestamente desenfundó un arma de fuego, les apuntó directamente y soltó una cruda frase que ya está en manos de la Sijín de Bogotá: “No hay chance, sin cuerpo no había delito”.

Bajo el desespero y la presión de la pistola, el médico obligó a la pareja a desviar el rumbo original hacia un centro asistencial y los forzó a salir de Bogotá por carretera para deshacerse de la evidencia, asegurándoles falsamente que la mujer ya había muerto en el carro.

Mientras el carro avanzaba por la ruta exigida por el armado, la dueña del local le pedía a Dios encontrarse con un retén de la Policía para poder detener el vehículo, entregar al anestesiólogo y reportar que llevaban el cuerpo de la señora en la parte de atrás. Finalmente, Delgado aprovechó un descuido para escapar por miedo y enviar un mensaje pidiendo perdón a la familia de la víctima.

Paralelamente a los testimonios del secuestro y la huida, el diario El Tiempo reveló las conclusiones técnicas del examen forense realizado al cuerpo de Yulixa Toloza. El informe de Medicina Legal confirmó que la causa de muerte estuvo directamente ligada a una mala praxis médica en el quirófano improvisado.

El documento detalla que la paciente sufrió una disección hemorrágica en la zona abdominal y el dorso (desde el cuello hasta los glúteos) provocada por la succión de tejido graso. Dicho procedimiento se complicó gravemente con un embolismo graso en el pulmón, causándole una insuficiencia respiratoria aguda secundaria y una anemia aguda que la asfixió en cuestión de minutos.

Además, los peritos forenses hallaron cuatro “lesiones por arma blanca” en el torso, las cuales, según las fuentes oficiales, corresponden a las incisiones rústicas que le abrieron para introducir las cánulas y extraer la grasa.