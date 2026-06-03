La familia de Alejandro Calderón, un ciudadano costarricense que viajó a Bogotá por motivos comerciales, mantiene una intensa búsqueda para dar con su paradero luego de que desapareciera pocos días después de llegar a la capital colombiana.

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De acuerdo con el relato entregado por sus familiares, el hombre había viajado a Colombia como lo hacía habitualmente para adquirir mercancía que posteriormente comercializaba en Costa Rica, especialmente ropa deportiva, gorras y otros productos.

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Según explicó su hermano, Andrey Calderón, la última vez que tuvieron contacto con Alejandro fue la noche del viernes 29 de mayo.

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De acuerdo con la familia, tras llegar a Bogotá el comerciante envió una fotografía a su pareja para informarle que ya había realizado algunas compras y que se encontraba cansado, por lo que se dirigía al hotel donde acostumbraba hospedarse durante sus viajes de negocios.

“Nos mandó una foto diciéndole a la pareja que ya había comprado algunas cosas y que se sentía cansado, que iba para el hotel”, relató su hermano.

La información recopilada por la familia indica que Alejandro había planeado realizar el viaje junto a un primo. Sin embargo, este último no pudo abordar el vuelo debido a inconvenientes relacionados con la acreditación de la vacuna contra la fiebre amarilla, por lo que Calderón viajó solo.

Posteriormente, según el encargado del hotel donde se hospedaba, el costarricense fue visto salir del establecimiento alrededor de las 7:30 de la noche para dirigirse a una pizzería cercana, un lugar que frecuentaba durante sus visitas a Bogotá.

Desde ese momento no se volvió a tener ninguna comunicación con él ni se conocen detalles sobre su paradero.

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Ante la ausencia de noticias, la familia interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y posteriormente dos allegados viajaron a Colombia para intentar localizarlo.

Al llegar al hotel encontraron que todas sus pertenencias seguían en la habitación, incluyendo documentos personales, tarjetas bancarias, el pasaporte y la mercancía que había adquirido durante su estancia en Bogotá.

“Las cosas de él estaban ahí. Estaba el pasaporte, la mercadería que había comprado, las tarjetas de crédito. Creemos que salió únicamente con el teléfono y algo de efectivo”, explicó Andrey Calderón.

Durante varios días, los familiares realizaron recorridos por hospitales, clínicas y dependencias forenses en Bogotá con la esperanza de encontrar alguna pista que permitiera ubicar al comerciante. Sin embargo, hasta ahora las gestiones no han arrojado resultados positivos.

La incertidumbre mantiene en vilo a sus seres queridos, quienes aseguran que Alejandro es una persona trabajadora y ampliamente conocida entre sus allegados.

“Alejandro es una persona muy trabajadora. Aquí todos lo conocemos como Nano. Tenemos fe en que esté bien y que pronto podamos saber qué ocurrió”, expresó su hermano.

Mientras continúan las labores de búsqueda, la familia hace un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que cualquier información que permita establecer el paradero de Alejandro Calderón sea reportada de manera inmediata.

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