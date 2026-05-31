Una mujer que estaba reportada como desaparecida en el registro nacional fue localizada este domingo 31 de mayo de 2026 mientras acudía a votar en un puesto electoral de Piedecuesta, Santander.

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El hallazgo ocurrió durante los operativos de control y acompañamiento institucional desplegados en la jornada electoral, cuando las autoridades verificaron su identidad y detectaron que tenía un reporte vigente de desaparición ante las autoridades judiciales.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que el caso fue identificado gracias a los protocolos de seguridad y coordinación entre las entidades presentes en los puestos de votación.

Tras confirmar la situación, las autoridades activaron de inmediato los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.

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La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y de la Mesa de Justicia, organismos encargados de adelantar las investigaciones y brindar acompañamiento institucional.

Según las autoridades, el objetivo es establecer qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo desaparecida y notificar a sus familiares.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la ciudadana ni cuánto tiempo llevaba desaparecida. El hecho se convirtió en uno de los casos más llamativos registrados durante la jornada electoral en Santander.

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