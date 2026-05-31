El presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales un video en el que aparece una mujer llorando luego de, supuestamente, encontrar una irregularidad al momento de ejercer su derecho al voto.

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En la grabación, la persona que registra la escena asegura que la ciudadana pretendía votar por Iván Cepeda, pero habría encontrado que alguien ya había sufragado utilizando su registro.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente durante la jornada electoral y llamaron la atención del mandatario.

Este es el video:

Cédulas gemeleadas en anillos de corrupción en la registraduría. La señora tiene el derecho de elegir y se lo han conculcado. Espero de la registraduria

Investigación a profundidad pic.twitter.com/8vmZDTYnVO — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 31, 2026

Petro habló de “cédulas gemeleadas” y pidió investigar

Tras compartir la grabación, Petro hizo referencia a un posible caso de fraude electoral y solicitó una investigación por parte de las autoridades.

“Cédulas gemeleadas en anillos de corrupción en la Registraduría. La señora tiene el derecho de elegir y se lo han conculcado”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Además, agregó:

“Espero de la Registraduría investigación a profundidad”.

Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido un pronunciamiento específico sobre el caso mostrado en el video compartido por Petro.

Tampoco se conoce una verificación independiente que confirme las circunstancias denunciadas por la mujer o las afirmaciones de la persona que grabó las imágenes.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.