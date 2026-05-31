Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     May 31, 2026 - 2:40 pm

El futuro político de Colombia para el periodo 2026-2030 se define este domingo 31 de mayo en las urnas. Para los candidatos que aspiran a quedarse con la Presidencia de la República sin necesidad de someterse al desgaste de una segunda vuelta, la meta numérica está fundamentada directamente en la Constitución Política de Colombia.

De acuerdo con el artículo 190 de la Carta Magna, el ganador de la jornada debe alcanzar “la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos”. Sin embargo, la cifra exacta para cantar victoria inmediata es un número flotante que genera muchas dudas entre los sufragantes.

El cálculo matemático basado en el censo de la Registraduría

Tras la entrega del censo definitivo por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el potencial electoral para estos comicios quedó fijado en 41.421.973 colombianos aptos para votar. Con base en este universo de electores, las cuentas operan bajo dos escenarios:

El referente máximo (Asistencia del 100 %): Si la totalidad de los colombianos habilitados asistiera a las urnas, el candidato ganador requeriría exactamente 20.710.987 votos para asegurar la Presidencia de una vez por todas.

El escenario real (Votos válidos depositados): Como la asistencia total es matemáticamente improbable debido a la abstención, la ley aclara que el 50 % más uno se calcula únicamente sobre el total de los votos válidos depositados durante la jornada.

Por esta razón, la cifra real y final de votos necesarios para ganar en primera vuelta se reducirá proporcionalmente según el nivel de participación y solo se conocerá al cierre de los escrutinios de este domingo.

Si luego del preconteo y los boletines oficiales ningún aspirante presidencial logra arañar la meta de la mayoría absoluta, la Constitución contempla la activación automática del mecanismo del balotaje.

Según el marco legal vigente, ante la falta de un ganador directo, se celebrará una segunda vuelta exactamente tres semanas más tarde. En esa nueva contienda electoral solo se verán las caras las dos fórmulas que hayan obtenido las votaciones más altas este 31 de mayo, coronándose como nuevo mandatario de los colombianos quien obtenga la mayoría simple de los sufragios.

