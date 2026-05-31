El congresista Miguel Polo Polo no quiso perderse la jornada democrática de este domingo 31 de mayo, a pesar de las evidentes dificultades físicas que padece. En el video titulado originalmente “WhatsApp Video 2026-05-31 at 9.34.03 AM.mp4”, quedó registrado el momento en que el político tuvo que ser cargado en hombros por dos de sus acompañantes para poder subir las escaleras del recinto electoral debido a una notable lesión en su pierna izquierda.

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“Así como sea y como sea, pero vengo a votar”, se le escucha decir con humor al representante mientras avanza sostenido por sus colaboradores. Una vez superado el obstáculo de las escaleras, Polo Polo se apoyó en un par de muletas para registrar su firma en la mesa número 9 y proceder a ejercer su derecho al sufragio en la jornada presidencial de este 2026.

A diferencia de otros líderes políticos que prefieren mantener el secreto del voto, el congresista rompió el protocolo y, frente a la cámara del video “WhatsApp Video 2026-05-31 at 9.34.03 AM.mp4”, mostró con orgullo su tarjetón marcado antes de depositarlo en la urna de la Registraduría.

En las imágenes se ve con total claridad que Polo Polo le puso la “X” a la fórmula del candidato de la oposición, dejando un mensaje contundente para sus seguidores en las calles aledañas a la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá:

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“Ya le pusimos la raya al tigre para ganar en primera vuelta. Vamos con toda, firme por la patria”, sentenció de manera eufórica tras salir del puesto de votación acompañado por una mujer.

Ya le puse la raya al tigre 🐅🇨🇴🫡

En muletas y como sea vamos a salvar a Colombia, de la mano de DIOS pic.twitter.com/2dRlFqiNdx — POLO POLO (@MiguelPoloP) May 31, 2026

A su salida, el representante se tomó fotografías con varios simpatizantes que lo reconocieron en el sector histórico de la capital, mientras continuaba su marcha a paso lento ayudado por sus muletas.

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