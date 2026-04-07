Miguel Polo Polo sigue jugando con el corazón de sus seguidores, luego de que en las últimas horas publicara una fotografía con una joven que se llama Adriana Moreno.

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El aún representante a la Cámara, que estará en el Congreso hasta el 20 de julio, publicó una fotografía con esta mujer con un mensaje que decía “te amo”. Ellos, además, estaban de viaje en Cancún.

Para algunas personas, se trata de la confirmación de que Polo Polo está de nuevo en pareja. Pero, para otras, es solo una amiga.

Esta no es la primera vez que Miguel Polo Polo publica una fotografía con una mujer y le expresa su amor. En los últimos años lo ha hecho en varias oportunidades, incluso besándolas.

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En 2024, publicó unas fotos con la joven Valeria Cuenca, aunque a los pocos meses aseguró que estaba “soltero”.

Luego, en 2025, apareció besando a una joven que se llama Majo Paredes. De ella, o de su supuesta relación, tampoco se volvió a saber nada.

Pero no solo las mujeres han rodeado su vida sentimental. Hace unos meses, el ‘influencer’ Valentino dio a conocer que hubo coqueteos con Polo Polo y aunque no hubo final feliz, dejó entrever otra cara del congresista que no se conocía.

Estas son algunas fotografías de Adriana Moreno:

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