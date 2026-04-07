Un temblor de magnitud 3.6 se registró en la madrugada de este martes 7 de abril en el departamento de Santander, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Jueves Santo estuvo movido en Colombia por cuatro temblores; el más fuerte, de magnitud 4.0)

El evento tuvo como epicentro el municipio de Los Santos y ocurrió hacia la 1:51 a. m., con una profundidad de 148 kilómetros, lo que lo clasifica como un movimiento de profundidad intermedia.

Debido a estas características, el sismo pudo percibirse de manera leve en algunas zonas cercanas, sin que hasta el momento se reporten afectaciones o emergencias asociadas al evento.

Lee También

El Servicio Geológico Colombiano invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el temblor a través de sus canales oficiales, con el fin de fortalecer el monitoreo y la recolección de información sobre este tipo de fenómenos.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia? En Colombia, los ciudadanos pueden informar si percibieron un sismo a través de los canales dispuestos por el Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país. La forma más directa es ingresar al sitio web oficial y completar el formulario Sismo Sentido, disponible en la opción “¿Sintió este sismo?”. Allí se solicitan datos como la ubicación, la intensidad con la que se percibió el movimiento y las condiciones en las que ocurrió. También es posible participar mediante enlaces habilitados en redes sociales del Servicio Geológico tras cada evento, lo que facilita el envío rápido de información por parte de la ciudadanía. Estos reportes permiten complementar los registros técnicos y ayudan a los expertos a entender cómo se sintió el temblor en distintas zonas, fortaleciendo el análisis del evento en el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.