Un temblor de magnitud 3.6 se registró en la madrugada de este martes 7 de abril en el departamento de Santander, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano.
(Vea también: Jueves Santo estuvo movido en Colombia por cuatro temblores; el más fuerte, de magnitud 4.0)
El evento tuvo como epicentro el municipio de Los Santos y ocurrió hacia la 1:51 a. m., con una profundidad de 148 kilómetros, lo que lo clasifica como un movimiento de profundidad intermedia.
Debido a estas características, el sismo pudo percibirse de manera leve en algunas zonas cercanas, sin que hasta el momento se reporten afectaciones o emergencias asociadas al evento.
El Servicio Geológico Colombiano invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el temblor a través de sus canales oficiales, con el fin de fortalecer el monitoreo y la recolección de información sobre este tipo de fenómenos.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-04-07, 01:51 hora local Magnitud 3.6, Profundidad 148 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ooISYqpm3J
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 7, 2026
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