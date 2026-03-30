Un temblor sorprendió a varios municipios del Urabá antioqueño en la tarde de este lunes 30 de marzo, en plena jornada de Semana Santa, causando alarma entre habitantes de la región. El movimiento telúrico fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano, que reportó la actividad sísmica en esa zona del país.

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El sismo tuvo una magnitud de 3.4 en la escala de Richter y su epicentro se ubicó en el municipio de Vigía del Fuerte, donde se sintió con mayor intensidad. El evento ocurrió exactamente a las 5:38 de la tarde y tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que explica por qué fue percibido por varios habitantes.

Además, el temblor no se quedó solo en ese municipio. También fue sentido en zonas cercanas como Mutatá, Dabeiba y Peque, lo que amplió la percepción del movimiento en la subregión del Urabá. En total, cerca de 31 estaciones sísmicas detectaron el evento, lo que permitió confirmar su alcance.

Qué se sabe del temblor en Antioquia

A pesar del susto, las autoridades indicaron que hasta el momento no hay reportes de personas heridas ni de daños estructurales. Sin embargo, los organismos de emergencia se mantienen atentos ante la posibilidad de nuevas réplicas o movimientos similares en la zona.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a mantenerse informados por canales oficiales como el Servicio Geológico Colombiano y evitar difundir información no verificada, mientras continúa el monitoreo de la actividad sísmica en la región.

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