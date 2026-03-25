Un temblor de magnitud 3.2 se registró en la noche del 24 de marzo de 2026 en el municipio de Los Santos (Santander), según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Fuerte temblor sacudió Colombia este domingo por la mañana; se sintió en el occidente del país)

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:24 p. m., cerca de la medianoche, y tuvo una profundidad de 149 kilómetros, lo que reduce la intensidad en superficie pese a su magnitud.

Sin embargo, aunque el evento se presentó en una región conocida por su constante actividad sísmica, no fue el único de la noche, lo que aumenta la preocupación de usuarios en redes sociales.

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Sismo en Zarzal (Valle del Cauca)

Otro movimiento telúrico de baja intensidad se reportó durante esa misma noche en Zarzal (Valle del Cauca) hacia las 9: 53 p. m. Por sus características, este evento pudo sentirse en áreas cercanas al epicentro. La condición de cercanía a la superficie hizo que el temblor resultara más perceptible, aunque sin representar riesgo significativo.

Este tipo de episodios hace parte del comportamiento habitual de la actividad geológica en el país, donde se registran movimientos frecuentes de distintas magnitudes. En esta ocasión, no se reportaron afectaciones, lo que mantiene la normalidad en el municipio tras el evento.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

En Colombia, los ciudadanos pueden informar si percibieron un movimiento sísmico a través de la plataforma ‘Sismo Sentido‘ del Servicio Geológico Colombiano. Este sistema permite registrar la experiencia de los usuarios y aporta información clave que facilita la recolección de datos en tiempo real.

Paso a paso para reportar un sismo

Ingresar al sitio web oficial de Sismo Sentido. Seleccionar la opción para reportar que sintió un temblor. Indicar la ubicación desde donde percibió el movimiento. Describir cómo se sintió el sismo (leve, fuerte, duración, etc.). Señalar si hubo efectos visibles, como movimiento de objetos. Completar los datos solicitados y enviar el formulario.

Este proceso es rápido y permite complementar la información técnica recopilada por los sismógrafos. La participación ciudadana fortalece el monitoreo y ayuda a comprender mejor el impacto de estos eventos en distintas regiones del país.

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