En la noche de este miércoles 18 de marzo de 2026, un temblor 2.7 fue registrado en cercanías al volcán Galeras, exactamente en el sector de Daza en Pasto, capital de Nariño, según un boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
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De acuerdo con la información preliminar, el sismo tuvo una profundidad aproximada de tan solo 6 kilómetros, de acuerdo con el SGC, lo que lo clasifica como un evento superficial. Este tipo de movimientos suele ser percibido con mayor facilidad por la población, aunque en este caso su magnitud es considerada baja.
El evento se produjo en una zona catalogada como de influencia volcánica, asociada al complejo del volcán Galeras, una de las áreas con actividad sísmica constante en el suroccidente del país. Las autoridades monitorean de manera permanente este sector debido a su comportamiento geológico.
Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas. Sin embargo, organismos de gestión del riesgo continúan verificando la situación en los municipios cercanos para descartar cualquier eventualidad.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-03-18, 20:25 hora local Magnitud 2.7, Profundidad 6 km, Pasto – Nariño, Colombia – Área de Influencia Volcan … ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/WKsQ4sqr87
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 19, 2026
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