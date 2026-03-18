En la noche de este miércoles 18 de marzo de 2026, un temblor 2.7 fue registrado en cercanías al volcán Galeras, exactamente en el sector de Daza en Pasto, capital de Nariño, según un boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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De acuerdo con la información preliminar, el sismo tuvo una profundidad aproximada de tan solo 6 kilómetros, de acuerdo con el SGC, lo que lo clasifica como un evento superficial. Este tipo de movimientos suele ser percibido con mayor facilidad por la población, aunque en este caso su magnitud es considerada baja.

El evento se produjo en una zona catalogada como de influencia volcánica, asociada al complejo del volcán Galeras, una de las áreas con actividad sísmica constante en el suroccidente del país. Las autoridades monitorean de manera permanente este sector debido a su comportamiento geológico.

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Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas. Sin embargo, organismos de gestión del riesgo continúan verificando la situación en los municipios cercanos para descartar cualquier eventualidad.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-03-18, 20:25 hora local Magnitud 2.7, Profundidad 6 km, Pasto – Nariño, Colombia – Área de Influencia Volcan … ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/WKsQ4sqr87 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 19, 2026

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

En Colombia, los sismos pueden ser reportados a través del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad responsable del monitoreo de la actividad sísmica en el país. Esta información permite fortalecer la evaluación de la intensidad y el alcance de los eventos. Para realizar el reporte, se debe ingresar al sitio web oficial del SGC y ubicar la opción “¿Sintió este sismo?”, donde es posible diligenciar el formulario ‘Sismo sentido’ con datos como la ubicación, la percepción del movimiento y los efectos observados, como desplazamiento de objetos o ruidos. Asimismo, el reporte puede efectuarse mediante las redes sociales oficiales del SGC o a través de aplicaciones relacionadas con la gestión del riesgo, en las que, en algunos casos, se habilitan encuestas posteriores a los eventos sísmicos. Las autoridades recomiendan suministrar información precisa y abstenerse de difundir datos no confirmados. Estos aportes ciudadanos resultan fundamentales para complementar los registros técnicos y optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias.

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