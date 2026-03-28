El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3.2 con epicentro en Los Santos, Santander, ocurrido a las 02:22 a. m., hora local, de este sábado 28 de marzo de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Nuevo temblor en Colombia este 25 de marzo: en varias partes se sintió

Según los primeros reportes, el evento tuvo una profundidad de 147 km, lo que indica que se trata de un sismo de origen profundo, por lo que no fue tan perceptible en territorio colombiano.

Hasta el momento, no se han registrado daños materiales ni víctimas. El SGC recomienda a la población mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Lee También

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia se encuentra en una región altamente sísmica debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona del planeta donde chocan varias placas tectónicas. En el país, las principales placas que generan actividad sísmica son la placa de Nazca, la placa Sudamericana y, en menor medida, la placa Caribe.

El movimiento de estas placas puede provocar sismos superficiales o profundos, como el registrado hoy en Los Santos, Santander. Los sismos profundos suelen sentirse menos que los superficiales, pero pueden afectar áreas más amplias.

Además, Colombia tiene numerosos sistemas montañosos y volcanes activos, que también contribuyen a la actividad sísmica. Por eso, aunque muchos de los movimientos sean pequeños, los temblores son frecuentes y forman parte de la actividad natural del territorio.

Las autoridades recomiendan conocer los protocolos de seguridad, mantener la calma durante un temblor y reportar cualquier evento para mejorar la prevención y la respuesta ante desastres.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Reportar un sismo ayuda a las autoridades a conocer su impacto real y a mejorar los sistemas de alerta. En Colombia, los ciudadanos pueden hacerlo de las siguientes maneras:

A través de aplicaciones oficiales: El Servicio Geológico Colombiano (SGC) cuenta con plataformas móviles y web donde se puede registrar la percepción del temblor. Formulario en línea: El SGC dispone del formulario ‘Sismo Sentido’ en su página web, donde se indican detalles como la hora, la duración y la intensidad sentida. Redes sociales y líneas oficiales: También se pueden reportar experiencias por los canales oficiales del SGC en Twitter, Facebook o WhatsApp, siguiendo las indicaciones de la entidad.

Al reportar un temblor, se recomienda incluir información como:

Hora exacta en que se sintió.

Intensidad percibida (leve, moderada, fuerte).

Localidad o municipio donde se sintió.

Estos datos son clave para actualizar los mapas de impacto sísmico y mejorar la prevención frente a futuros movimientos de la tierra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.