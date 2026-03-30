Alias ‘Iván Mordisco’ habría resultado “gravemente herido”, según información citada por fuentes de inteligencia recogidas por El Tiempo, en medio de las dudas que rodean el bombardeo ejecutado en el corregimiento de Pacoa, en Vaupés. A partir de ese indicio, la Fuerza Pública intensificó las operaciones para ubicar al máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

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La ofensiva militar, que inicialmente se desarrolló desde el aire, derivó rápidamente en un amplio despliegue terrestre con tropas, aeronaves y apoyo de drones en distintos corredores de la selva. Esta operación hace parte de una estrategia más amplia que, según las autoridades, ya completa varias acciones contra estructuras armadas durante el actual gobierno, con especial énfasis en las que estarían bajo el mando de ‘Mordisco’.

De acuerdo con versiones de inteligencia, el objetivo no habría muerto en el ataque, sino que se encontraría en condición delicada, siendo movilizado por su propio esquema de seguridad hacia zonas de difícil acceso para recibir atención médica. Esta hipótesis ha llevado a las autoridades a reforzar los controles en puntos estratégicos y a priorizar su captura con vida.

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Tras el bombardeo, se conocieron evidencias recolectadas en el área del campamento, entre ellas unas gafas que podrían pertenecer al cabecilla, así como material de guerra, equipos de comunicación y elementos tecnológicos que serían usados para el desarrollo de drones. Estos hallazgos refuerzan la tesis de que se trataba de una estructura con alta capacidad logística.

En paralelo, los equipos en terreno trabajan con herramientas de seguimiento en tiempo real y bajo estrictas condiciones de movilidad, mientras avanzan las labores de rastreo para dar con el paradero del líder insurgente. La operación se mantiene activa en varios frentes, con refuerzos constantes en inteligencia y vigilancia.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que alias ‘Mordisco’ no figura entre las víctimas del bombardeo. De los cuerpos recuperados, cuatro ya fueron identificados, mientras que dos permanecen sin reconocer. Entre estos últimos, las autoridades no descartan que pueda estar alias ‘Lorena’, quien sería su compañera sentimental y hacía parte de su círculo más cercano, desempeñándose como radista y encargada de la logística básica del grupo.

(Ver también: Bombardeo contra disidencias en Ituango deja siete muertos y golpea a la estructura de ‘Mordisco’)

Con este panorama, la operación militar pasó a una nueva fase centrada en la localización del jefe disidente, mientras las autoridades mantienen el cerco en distintas zonas clave del país en busca de cerrar el operativo.

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