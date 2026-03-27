El operativo que habría acabado con la vida de ‘Iván Mordisco’ también habría reclamado la vida de su sombra más cercana. Fuentes oficiales confirmaron que entre los seis cuerpos que permanecen bajo custodia militar en el Guaviare se encontraría el de alias ‘Lorena’, la temida compañera sentimental del máximo cabecilla del Estado Mayor Central (EMC).

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(Vea también: Entrega voluntaria de alias Olmer: el explosivista cercano a Iván Mordisco que decidió dejar las disidencias Farc)

‘Lorena’ no era solo la pareja del criminal más buscado de Colombia; era una pieza clave en la estructura del Bloque Amazonas, conocida por su mano de hierro y por protagonizar violentos episodios de justicia privada dentro de las filas guerrilleras.

La mujer saltó a los radares de inteligencia nacional tras el escabroso asesinato de otra integrante de las disidencias, Yenny Lara, el primero de octubre de 2025. Según informes clasificados conocidos por la sección Justicia de El Tiempo, ‘Lorena’ habría ordenado el fusilamiento de Lara motivada por una mezcla de desconfianza económica y una profunda rivalidad sentimental.

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Interceptaciones telefónicas revelaron que, minutos antes de la ejecución de Lara en la zona límite entre Caquetá y Amazonas, ‘Lorena’ la habría llamado para insultarla. Posteriormente, los verdugos enviaron fotos del cadáver a la pareja de ‘Mordisco’ como prueba de que el “encargo” se había cumplido. El motivo: la sospecha de que Lara mantenía un romance secreto con el jefe máximo de la disidencia.

La caída de ‘Lorena’ se produjo en medio de la “operación de interdicción” adelantada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea este jueves 26 de marzo. El bombardeo, que reactivó las tácticas de ataque aéreo directo del Gobierno Nacional, desmanteló la seguridad más íntima de ‘Iván Mordisco’.

A esta hora, los restos de los seis abatidos están siendo trasladados hacia Villavicencio. Allí, expertos de Medicina Legal desarrollarán los procedimientos de identificación forense para confirmar plenamente si la mujer que manejaba los hilos emocionales y represivos de la disidencia ha dejado de ser una amenaza en las selvas del sureste colombiano.

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