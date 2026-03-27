La muerte de alias ‘Lorena’, compañera sentimental de Iván Mordisco, se convirtió en el resultado más sensible de la reciente operación militar desarrollada por las Fuerzas Militares en el departamento del Vaupés y evidencia el progresivo debilitamiento del círculo más cercano del jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas Farc.

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El operativo conjunto —en el que participaron Ejército Nacional, Armada, Fuerza Aeroespacial Colombiana y Policía Nacional— dejó al menos seis integrantes de esa estructura armada abatidos tras bombardeos, combates terrestres y acciones ofensivas en zona rural del corregimiento de Pacoa, en el occidente del departamento.

Entre los muertos, dice Blu Radio, fue plenamente identificada alias ‘Lorena’, considerada una figura clave dentro del entorno personal y de seguridad del máximo cabecilla guerrillero. Su muerte no solo representa una baja operativa, sino también un golpe emocional y estratégico para el liderazgo de Mordisco, quien en los últimos meses ha visto desmoronarse su red de confianza.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, confirmó que la operación afectó significativamente las capacidades logísticas y criminales del grupo ilegal, tras la incautación de material de guerra, comunicaciones, explosivos y equipos de intendencia.

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Mientras tanto, expertos forenses permanecen en la zona realizando análisis para determinar si entre los seis abatidos podría encontrarse el propio Mordisco, cuyo paradero sigue siendo incierto.

Aunque las autoridades aún verifican si Mordisco murió en el reciente operativo, la confirmación de la muerte de alias ‘Lorena’ ya representa uno de los impactos más fuertes contra su entorno inmediato.

Más allá del resultado militar, el operativo refleja un cambio en la dinámica del conflicto: el cerco institucional ya no solo apunta a las estructuras armadas, sino también a las redes personales, familiares y estratégicas que han sostenido el poder del cabecilla durante años.

Mientras continúan las operaciones en Vaupés, la caída de Lorena deja en evidencia que el anillo de seguridad del líder disidente se reduce cada vez más, en un momento en el que las autoridades consideran que nunca había estado tan cerca de perder el control de su organización.

Quién era alias ‘Lorena’, la pareja de ‘Iván Mordisco’

La muerte de alias ‘Lorena’ ocurre en medio de una profunda crisis interna dentro del EMC. Fuentes de inteligencia señalan que el cabecilla guerrillero atraviesa un periodo de paranoia creciente tras múltiples golpes militares y judiciales contra su entorno cercano.

La figura de alias ‘Lorena’ también estuvo vinculada a tensiones internas dentro del círculo del jefe insurgente. Informes de inteligencia señalan que la mujer habría protagonizado disputas personales relacionadas con el control y la cercanía al comandante, reflejando la fragmentación interna que vive la estructura.

Estas fracturas, sumadas a las constantes operaciones militares, habrían debilitado la cohesión del Bloque Amazonas, uno de los componentes estratégicos del EMC en la región amazónica.

La pérdida de Lorena se suma a una serie de reveses que han reducido el margen de maniobra del grupo armado en el suroriente del país.

Suman golpes a alias ‘Lorena’

Paralelamente a las operaciones militares, las autoridades han intensificado la persecución judicial contra familiares de Mordisco señalados de apoyar la logística y financiación de la organización.

En los últimos meses han sido capturados varios de sus hermanos, acusados de coordinar redes de apoyo, administrar bienes ilícitos y participar en homicidios selectivos contra firmantes del acuerdo de paz. Según fuentes policiales, al menos cuatro integrantes de su familia permanecen actualmente en prisión.

Este escenario ha incrementado el aislamiento del jefe disidente, quien además enfrenta disputas territoriales con otras facciones armadas y la pérdida progresiva de estructuras en diferentes regiones del país.

En los últimos años, operaciones militares han eliminado a varios de sus hombres de seguridad y mandos de confianza, lo que habría generado un ambiente de sospecha permanente dentro de la organización.

Ese clima de desconfianza llegó incluso a los organismos humanitarios. Recientemente, la estructura armada anunció restricciones al ingreso de la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo en zonas bajo su influencia, argumentando supuestas filtraciones de información que habrían facilitado operaciones militares en su contra.

Fuentes consultadas por organismos de seguridad sostienen que detrás de esa decisión estaría el temor de Mordisco a ser localizado y abatido.

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