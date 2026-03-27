Una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el departamento del Vaupés ha desatado una ola de versiones sobre la posible caída de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc.

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El operativo, que incluyó ataques aire-tierra y asalto directo, dejó como saldo inicial seis integrantes de la estructura ilegal abatidos. Según el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, la acción afectó significativamente las capacidades logísticas y criminales del grupo en una zona estratégica para el narcotráfico.

Aunque el parte oficial habla de seis muertos en desarrollo de operaciones, el periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu, lanzó una versión que sacudió la agenda nacional: “Es posible, muy posible, que Iván Mordisco esté entre los muertos de un bombardeo… Por ahora están trabajando médicos forenses en el lugar donde quedaron calcinados estos hombres”, señaló el comunicador.

La identificación de los cuerpos es compleja debido al impacto del bombardeo, pero la inteligencia militar sigue procesando datos en la zona para confirmar si el hombre que traicionó el proceso de paz de 2016 ha sido finalmente neutralizado.

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La trayectoria criminal de Vera Fernández se remonta a 1995, cuando ingresó al extinto Frente 39 de las Farc. Su área de influencia inicial fue Mapiripán, Meta, pero su ascenso se consolidó en el Frente 1, donde se convirtió en el “zar” de los corredores de movilidad para la pasta base de coca en Guaviare y Vaupés.

En 2015, ya como comandante principal del Frente 1, ‘Iván Mordisco’ se convirtió en el primer mando de peso en declararse en disidencia, rechazando los acuerdos de La Habana y manteniendo una guerra abierta contra el Estado y otras facciones criminales por el control de las rutas del narcotráfico hacia la frontera.

A esta hora, unidades de criminalística se encuentran en el punto del bombardeo realizando las labores de dactiloscopia y medicina legal. Mientras tanto, las tropas en tierra continúan la persecución de otros remanentes del Bloque Amazonas. De confirmarse la muerte de ‘Mordisco’, el Gobierno Nacional anotaría el golpe más contundente contra las disidencias en lo que va del año 2026.