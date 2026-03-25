La salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego de Noticias Caracol ha producido una onda expansiva que llegó hasta los micrófonos de Blu Radio. Este miércoles, el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, se pronunció sobre el escándalo de presunto acoso sexual que involucra a dos de sus colegas más cercanos, dejando claro que, ante la gravedad de los testimonios, la amistad ha quedado en un segundo plano.

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Morales, visiblemente afectado y con lo que él mismo describió como un “nudo en la garganta”, fue tajante al referirse a la desvinculación de los comunicadores. “Debo decir con un muy profundo dolor, y ya superado el tema estrictamente jurídico, que cayeron dos periodistas reconocidos que tendrán que responder ante la justicia por traicionar la confianza“, expresó el periodista en su habitual espacio matutino.

El pronunciamiento de Morales marca un precedente en el gremio, en el que históricamente ha prevalecido el silencio o la defensa corporativa. Sin embargo, en esta ocasión, el director fue enfático: “No hay aquí amistad posible, no habrá solidaridad en estas circunstancias”. Sus palabras refuerzan la postura de Caracol Televisión, que este martes confirmó la terminación de los contratos de Orrego y Vargas tras calificar las denuncias como hechos de “suma gravedad”.

Para Morales, la prioridad absoluta son las mujeres que alzaron su voz. “Lo único importante acá son los testimonios de las víctimas, los cuales son creíbles y por eso causan indignación”, subrayó, citando además las declaraciones de la Defensora del Pueblo sobre que este tipo de conductas no son hechos aislados en los entornos laborales del país.

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La reacción de Néstor Morales tiene un peso adicional dado el vínculo profesional de años que mantenía con ambos. Ricardo Orrego formaba parte activa de la mesa de trabajo de Blu Radio, mientras que Jorge Alfredo Vargas era uno de los rostros más emblemáticos de la emisora y el noticiero del canal.

Este distanciamiento público de Morales envía un mensaje contundente sobre la tolerancia cero ante el acoso sexual en los medios de comunicación. Mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en las indagaciones preliminares y habilita canales para recibir más relatos, el gremio periodístico parece estar ante un punto de no retorno en la gestión de este tipo de denuncias internas.

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