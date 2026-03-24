El periodista Ricardo Orrego optó por guardar silencio público sobre el caso y anunció que cualquier comunicación se hará exclusivamente a través de su abogada, mientras avanza el proceso.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de los señalamientos por acoso, la defensa del comunicador emitió un pronunciamiento en el que fija su postura frente a lo ocurrido en los últimos días. Allí se aclaró que Orrego no dará declaraciones directas y que “se comunicará puntualmente sobre este asunto a través de su apoderada judicial”, marcando distancia del debate mediático.

El mensaje también aborda las condiciones de su salida de Caracol Televisión. Según la abogada, la terminación del vínculo laboral “obedeció a una decisión unilateral del empleador adoptada en el marco de sus facultades contractuales”, y no a una sanción o resultado de una investigación disciplinaria.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Orrego (@orregoricardo)

De igual forma, se indicó que el periodista está dispuesto a comparecer ante las autoridades competentes. La defensa aseguró que Orrego atenderá de forma “oportuna, diligente y colaborativa” cualquier actuación administrativa o judicial, insistiendo en el respeto a garantías como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Lee También

En esa línea, se enfatizó que, hasta el momento, no existe una decisión de fondo en su contra. “No hay sentencia ni pronunciamiento de autoridad competente que establezca responsabilidad alguna”, señaló el comunicado, advirtiendo que conclusiones anticipadas podrían afectar su buen nombre y vulnerar derechos fundamentales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.