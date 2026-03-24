La ausencia de Ricardo Orrego en Noticias Caracol y Blu Radio en los últimos días no pasó desapercibida y terminó confirmándose con una decisión oficial del canal, en medio de denuncias de alta gravedad que han rodeado a varios periodistas.

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Según los registros, la última vez que Orrego estuvo al aire fue el jueves 19 de marzo, tanto en el noticiero de Blu Radio como en el programa ‘Blog Deportivo’, espacios en los que participaba de forma habitual.

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Sin embargo, desde el 20 de marzo dejó de aparecer en la emisora, situación que coincidió con el aumento de versiones en redes sociales sobre su presunto involucramiento en los casos que se han conocido recientemente.

Qué pasó con Ricardo Orrego y Noticias Caracol

En televisión, su ausencia ya venía desde días atrás. Incluso, según se ha observado, llevaba semanas sin aparecer en las emisiones principales de Noticias Caracol, donde hacía parte del equipo periodístico.

Esta falta de presencia en pantalla había provocado inquietud entre la audiencia, que empezó a notar su salida sin explicación oficial en ese momento.

Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas salen de Noticias Caracol

Fue el propio Caracol Televisión el que se pronunció mediante un comunicado, en el que confirmó la terminación del vínculo laboral con Ricardo Orrego. La organización señaló que la decisión se tomó en medio de denuncias calificadas como de “particular gravedad”, que han provocado impacto dentro del canal y exigieron una respuesta institucional.

En el mismo pronunciamiento, el canal indicó que el contrato laboral con Jorge Alfredo Vargas terminó de mutuo acuerdo.

No obstante, Caracol Televisión aclaró que estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados ni implican conclusiones sobre responsabilidades individuales.

En el comunicado, la compañía aseguró que las medidas adoptadas buscan proteger la integridad de las personas involucradas, permitir que las investigaciones avancen con independencia y preservar la confianza del público.

Además, expresó respeto hacia quienes han dado a conocer sus testimonios y reiteró su compromiso con un entorno laboral seguro, así como con el manejo confidencial y responsable de este tipo de situaciones.

Por ahora, el caso sigue rodeado de versiones y denuncias que están en proceso de verificación, mientras las autoridades y las instancias correspondientes avanzan en las respectivas investigaciones.

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