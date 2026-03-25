Noticias Caracol confirmó este martes una decisión que ha sacudido los cimientos de los medios de comunicación en Colombia: la terminación de los contratos de los reconocidos presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas. La medida se produce cuatro días después de que el canal hiciera públicas denuncias de presunto acoso sexual dentro de su equipo de trabajo.

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(Vea también: Última aparición en cámara de Ricardo Orrego en Blu Radio y Noticias Caracol)

Desde el pasado 20 de marzo, el medio había advertido sobre la activación de protocolos de seguridad y reserva para proteger a las víctimas. No obstante, mediante un segundo comunicado, el canal calificó los hechos de “suma gravedad”. En consecuencia, se decidió finalizar de forma unilateral el contrato de Orrego, periodista deportivo de amplia trayectoria. En contraste, la salida de Vargas, rostro principal de la emisión central, se dio bajo la figura de “mutuo acuerdo”.

Según el comunicado oficial de Caracol Televisión, estas decisiones buscan “preservar la confianza de la sociedad” y asegurar la independencia de las investigaciones, aclarando que no constituyen un juicio de valor definitivo sobre la responsabilidad individual de los implicados.

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Expertos consultados por El Tiempo señalan que el proceso apenas comienza. María Camila Correa, penalista de la Universidad del Rosario, explicó que los trámites internos de la empresa son independientes del ámbito penal. Al tratarse de delitos contra la autonomía sexual, la Fiscalía General de la Nación debe actuar de oficio. Al respecto, la fiscal Luz Adriana Camargo ya dispuso de canales institucionales para que las víctimas compartan sus relatos de manera formal.

Por su parte, la abogada María Fernanda Chica resaltó que, aunque se debe mantener la presunción de inocencia, la desvinculación de los periodistas funciona como una garantía de no intervención en el recaudo de pruebas. “La investigación interna del canal puede surgir como un insumo muy importante para esclarecer circunstancias de tiempo, modo y lugar”, afirmó.

En el ámbito laboral, el experto Mauricio Montealegre sugirió que la diferencia en las modalidades de salida podría indicar niveles distintos de evidencia preliminar encontrados por el canal. Mientras Orrego sale bajo una medida de protección a las trabajadoras, el mutuo acuerdo con Vargas podría interpretarse como una vía para evitar conflictos legales mayores ante la falta de pruebas contundentes en su caso específico por ahora.

Jorge Alfredo Vargas, por su parte, defendió su integridad en un comunicado personal, asegurando tener la “conciencia tranquila” y haber mantenido siempre parámetros de respeto. El director del noticiero, Juan Roberto Vargas, concluyó que, aunque el proceso es doloroso, la prioridad absoluta es el respaldo a las víctimas.