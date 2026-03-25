La situación interna en Caracol Televisión y Blu Radio alcanzó su punto máximo de tensión emocional este miércoles. Néstor Morales, director de Mañanas Blu, entregó detalles inéditos y personales sobre la desvinculación de los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, señalados por presunto acoso sexual. Con una contundencia inusual, Morales marcó una línea infranqueable entre la amistad y la ética profesional.

Sigue a PULZO en Discover

“Esta casa no va a tener ninguna solidaridad con victimarios”, sentenció Morales al aire, confirmando que la salida de ambos comunicadores es una respuesta directa a testimonios que calificó como creíbles e indignantes. El periodista no ocultó el impacto personal que le genera la noticia, confesando que hasta hace apenas cuatro días consideraba a Vargas y a Orrego como personas “cercanas y amigos”.

El análisis de Morales fue más allá de lo laboral, describiendo el acoso como un fenómeno que “está más cerca de lo que nosotros creemos, miserablemente cerca”. Con un tono de decepción profunda, el comunicador enfatizó que, en este punto de quiebre, la relación personal es irrelevante frente a la gravedad de los hechos. “Lo lamento mucho por ellos, pero lo lamento mucho más por las víctimas. A ellas es a quienes debemos la lealtad”, puntualizó.

A la voz de Morales se sumó la del panelista Felipe Zuleta, quien celebró la determinación de las directivas de Caracol y Blu Radio de aplicar una política de “cero tolerancia”. Zuleta destacó la valentía de las mujeres que decidieron denunciar, señalando que, aunque el escándalo toque las fibras más íntimas de la mesa de trabajo, la transparencia debe prevalecer sobre cualquier afecto previo.

Lee También

Ricardo Orrego, quien además de su rol en televisión era una pieza clave en la mesa de deportes de la emisora, y Jorge Alfredo Vargas, uno de los periodistas más influyentes de la cadena, enfrentan ahora no solo el vacío profesional, sino el rechazo público de sus pares. Morales cerró su intervención con una frase lapidaria: “Espero que sea la última vez que tengo que hablar de Orrego y Jorge Alfredo. Espero haya decisiones de la justicia”.

Este pronunciamiento oficial de las voces líderes de Blu Radio cierra cualquier posibilidad de defensa corporativa y deja el caso plenamente en manos de la Fiscalía General de la Nación, que ya adelanta las indagaciones preliminares para establecer las responsabilidades penales de los hoy exintegrantes de la casa periodística.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.