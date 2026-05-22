La justicia empezó a operar con mano firme en el espeluznante caso de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la estilista de 52 años que fue hallada sin vida en una zona boscosa de Apulo (Cundinamarca) tras someterse a una cirugía estética clandestina en el sur de Bogotá. En una tensa audiencia de imputación de cargos que se extendió hasta la noche de este jueves, los dos primeros implicados se declararon inocentes, pero un juez de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Los procesados, identificados como Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira, fueron capturados por la Sijín en Cúcuta cuando intentaban desvanecer la prueba reina del homicidio: el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ 340.

Durante la diligencia judicial, el fiscal encargado del caso les imputó con severidad los delitos de favorecimiento agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Pese a las abrumadoras pruebas técnicas, los dos hombres decidieron no aceptar su responsabilidad.

Sin embargo, sus argumentos de desconocimiento se cayeron al piso. Al final de la diligencia, el juez de la República fue enfático al dictar la orden de captura en establecimiento carcelario, argumentando de forma tajante que los implicados “sabían perfectamente lo que hacían” y que existía un plan criminal premeditado para borrar el rastro del cadáver.

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La Fiscalía General de la Nación reconstruyó paso a paso la macabra ruta de la fuga de los dueños de la clínica ilegal Beauty Laser M. D., ubicada en la localidad de Tunjuelito. Tras dejar el cuerpo de Yulixa abandonado en la vía rural, los tres principales sospechosos manejaron el carro gris hasta el municipio de Los Patios (Norte de Santander).

Allí, guardaron el automotor en una vivienda con la mentira de que volverían por él, pero de inmediato cruzaron la frontera ilegalmente hacia Venezuela. Fue en ese momento cuando la dueña del local contactó a su tío (Jesús Hernández) y a Sequeira, ofreciéndoles 800.000 pesos en efectivo para que rescataran el automóvil y lo vendieran, exigiéndoles por chats usar tapabocas y evadir los controles policiales.

“Los presuntos implicados cruzaron la frontera de Venezuela a Colombia en la madrugada del 17 de mayo y se movilizaron al punto donde estaba el automóvil, con pleno conocimiento de que el vehículo había sido utilizado para ejecutar conductas ilícitas”, determinó el ente investigador.

El expediente también destapó un escalofriante hallazgo de la Policía Judicial. Cuando las autoridades allanaron el establecimiento en el barrio Venecia tras la denuncia de la desaparición, encontraron encerrada a otra paciente de 35 años que se estaba recuperando de un procedimiento bajo sedación, logrando retirarla con vida de ese centro asistencial que no contaba con ningún tipo de permiso distrital ni valoración de especialistas calificados.

Mientras los dos cómplices de la frontera duermen en una celda en Colombia, las autoridades avanzan contrarreloj en los trámites diplomáticos con el vecino país para que los tres cerebros del crimen (la dueña, su pareja y el falso cirujano que operó a Yulixa) sean enviados a Bogotá a responder por la muerte de la mujer.

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