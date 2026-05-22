Computadores para Educar, uno de los programas más importantes para reducir la brecha tecnológica en colegios públicos de Colombia, quedó en el centro de una polémica luego de que Daniel Coronell revelara en Caracol Radio presuntas irregularidades en la compra del Mintic de miles de portátiles que terminaron presentando fallas masivas en diferentes regiones del país.

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Según explicó el periodista, entre 2022 y 2023 la entidad adquirió 76.000 computadores portátiles por un valor cercano a los 57.000 millones de pesos. Los contratos fueron adjudicados a la empresa Selcomp Ingeniería S.A.S., mientras que los equipos entregados correspondían a la marca Compumax, una compañía con sede en Bucaramanga.

La situación comenzó a prender las alarmas cuando, para junio de 2024, ya se habían identificado problemas en más de 41.000 computadores. Los reportes llegaron desde departamentos como Antioquia, Santander, Nariño y Cauca, donde estudiantes y profesores denunciaron que los equipos no funcionaban correctamente o simplemente dejaron de servir.

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Coronell aseguró que una de las mayores preocupaciones está relacionada con los controles de calidad realizados antes de recibir los equipos. Según la denuncia, del primer lote de 310 computadores solo se revisaron 32, mientras que en una entrega posterior de 13.000 portátiles apenas se probaron 200 equipos, es decir, menos del 2 % del total recibido.

La investigación también apunta a que Selcomp no solo fue el proveedor de los computadores, sino que además manejaba la mesa de servicio encargada de atender las quejas de los usuarios. Para el periodista, esto convirtió a la empresa “en juez y parte” dentro del proceso de seguimiento de las fallas reportadas por estudiantes y docentes.

De acuerdo con la información revelada, las empresas involucradas atribuyeron inicialmente los daños a problemas en los discos duros y plantearon reemplazar cerca de 60.000 unidades. Sin embargo, los problemas irían mucho más allá: los computadores presentarían bloqueos de seguridad, dificultades para iniciar el sistema operativo y recalentamientos constantes.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia tiene que ver con el origen de los equipos. Coronell señaló que, aparentemente, los portátiles habrían sido comprados en China por valores cercanos a los 100 dólares y revendidos al Estado colombiano por cerca de 500 dólares cada uno. La Contraloría ya adelanta investigaciones sobre este contrato, que habría afectado a unos 120.000 estudiantes de colegios públicos en el país.

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