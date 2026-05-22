El Gobierno nacional convocó una reunión urgente con las autoridades de los pueblos indígenas Misak y Nasa luego de los graves enfrentamientos registrados en el municipio de Silvia, Cauca, que dejaron varios muertos y decenas de heridos.

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El anuncio fue confirmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien explicó que el presidente Gustavo Petro citó a las máximas autoridades indígenas para una mesa de diálogo “de gobierno a gobierno” con el objetivo de buscar una salida a la disputa territorial por cerca de 800 hectáreas en esa región del país.

“El próximo lunes el presidente ha convocado a las máximas autoridades de los Misak y los Nasa para hablar de gobierno a gobierno sobre la problemática que hay sobre unas 800 hectáreas”, señaló Benedetti.

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El funcionario también confirmó que tropas del Ejército y unidades antidisturbios ingresaron a la zona para evitar nuevos choques entre las comunidades, aunque insistió en que no se trata de una confrontación contra el Estado.

“No es una manera para combatir con el Estado. Están peleando dos autoridades, dos pueblos indígenas, y lo que trata el Estado es que eso no siga pasando, porque ha habido muertos y muchos heridos”, afirmó el ministro.

La crisis en Silvia escaló en las últimas horas debido a los enfrentamientos entre integrantes de los resguardos indígenas de Guambía y Pitayó. Reportes preliminares entregados por autoridades regionales hablan de al menos 5 muertos y 44 heridos, aunque otros balances elevan la cifra a seis fallecidos y más de 100 lesionados.

#ATENCIÓN El Gobierno convoca una reunión entre los líderes de las comunidades indígenas Nasa y Misak, para abordar los enfrentamientos en el Cauca que han dejado 6 muertos y más de 100 heridos. En el encuentro se abordará la problemática que hay en unas 800 hectáreas de tierras.… pic.twitter.com/HZmgRxCasu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 22, 2026

¿Qué dijo Francia Márquez frente a los enfrentamientos entre indígenas del Cauca?

Frente a la situación, la vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció y pidió detener la violencia entre las comunidades indígenas del Cauca.

“Como mujer caucana y como Vicepresidenta de la República de Colombia, quiero hacer un llamado respetuoso a nuestros pueblos indígenas frente a la situación que vive nuestro departamento”, expresó Márquez.

La vicepresidenta aseguró además que el diálogo debe estar en el centro de la solución y lamentó que comunidades históricamente afectadas por la violencia estén enfrentándose entre sí.

Como mujer caucana y como Vicepresidenta de la República de Colombia, quiero hacer un llamado respetuoso a nuestros pueblos indígenas frente a la situación que vive nuestro departamento. Pongamos el diálogo social en el centro de esta coyuntura. No es posible que entre pueblos… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 22, 2026

“No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas, inequidades y desigualdades, tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias”, manifestó.

Mientras avanzan las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno, organismos de derechos humanos y autoridades regionales mantienen la alerta ante el riesgo de nuevos enfrentamientos en el oriente del Cauca.

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