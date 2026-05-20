El presidente Gustavo Petro respondió a una pregunta de Julio Sánchez Cristo, en Caracol Radio, sobre la posibilidad de convertirse en rector de la Universidad Externado una vez termine su mandato, y aseguró que por ahora no tiene una decisión tomada.

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Petro explicó que primero quiere esperar el resultado electoral, pues considera que su futuro dependerá en gran parte de lo que ocurra en ese escenario político y de lo que decida el pueblo colombiano.

Durante su respuesta, el mandatario reveló que ha recibido ofrecimientos de varias universidades en el mundo para continuar su carrera académica una vez deje la Presidencia.

Entre esas opciones mencionó a la Universidad de Granada, en España, como una de las instituciones que le ha hecho una propuesta formal.

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“Tengo que esperar primero el resultado electoral. Todo depende del resultado electoral. Me han ofrecido varias universidades en el mundo, una de ellas Granada, en España. No me gustaría irme de Colombia, pero está el tema de la protección, aunque se puede hacer. Depende de lo que quiera el pueblo colombiano. Me interesaría, pero no sé cómo está mi relación con el Externado”, añadió Petro en esa emisora.

Sin embargo, Petro señaló que no le gustaría irse de Colombia, aunque reconoció que existe el tema de la protección y la seguridad, factores que podrían influir en una decisión de ese tipo.

También admitió que la posibilidad de llegar al Externado le interesaría, pero aclaró que no sabe cómo está actualmente su relación con esa universidad.

Gustavo Petro habló del escándalo de la UNGRD

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre investigado por el escándalo de corrupción de la UNGRD, y aseguró que debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia.

Durante la entrevista en Caracol Radio, Petro fue enfático al afirmar que no entiende por qué se duda de esa posición.

También respondió a las acusaciones de que un funcionario de su Gobierno habría ayudado a González a salir del país, señalando que se trató de un funcionario de una embajada al que, según él, no respaldó y que fue apartado.

Sin embargo, los periodistas señalaron que el funcionario no habría sido retirado, sino trasladado a otra sede diplomática.

El caso de González ha generado controversia luego de que Interpol decidiera no emitir una nueva circular roja en su contra, lo que le permite permanecer fuera de Colombia, específicamente en Nicaragua, donde tiene asilo político desde hace dos años.

El organismo explicó que no avanzó con la solicitud inicial por limitaciones en la información presentada y por su restricción de intervenir en asuntos de carácter político.

No obstante, Interpol dejó abierta la posibilidad de revisar un nuevo pedido si Colombia presenta pruebas adicionales, trámite que la Fiscalía ya reactivó.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.