En medio de un Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, el mandatario fue tajante contra los fondos privados de pensiones.

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“Los fondos privados de pensiones van a quebrar. Ricardo Bonilla [exministro de Hacienda] hizo el cálculo bien hecho. Esto llegó a su final. Las salidas de los fondos privados son mayores que las entradas. Están haciendo trampa para sobrevivir”, sentenció Petro.

El presidente de la República añadió que los propietarios de las EPS y de los fondos privados de pensiones están vulnerando la Constitución y las facultades del jefe de Estado sobre la inspección y vigilancia de los recursos públicos.

El mandatario sostuvo que los fondos privados deben trasladar a Colpensiones los recursos de afiliados que decidan regresar al régimen público, tal como lo establece la reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024, actualmente bajo revisión constitucional.

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También criticó a las EPS y a los fondos por, según él, buscar apoyo en magistrados para evitar el control del Gobierno.

Petro anunció que ordenó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia actuar contra funcionarios de las distintas ramas del poder público que presuntamente hayan incumplido disposiciones constitucionales relacionadas con el manejo del ahorro de los trabajadores.

Asimismo, dijo que la Superintendencia Financiera tomará medidas administrativas y de vigilancia contra estas entidades.

Qué son los fondos privados de pensiones y cómo funcionan en Colombia

Los fondos privados de pensiones en Colombia hacen parte del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), creado por la Ley 100 de 1993. En este sistema, cada trabajador tiene una cuenta individual donde se consignan sus aportes mensuales para financiar su futura pensión.

Cada mes, el trabajador y su empleador aportan un porcentaje del salario. Ese dinero no entra a un fondo común, sino que queda a nombre del afiliado. Las administradoras privadas, conocidas como AFP, invierten esos recursos en diferentes activos financieros para generar rendimientos y aumentar el ahorro acumulado.

La pensión depende del capital ahorrado durante la vida laboral, los rendimientos obtenidos y el tiempo de cotización. A diferencia de Colpensiones, en los fondos privados no se exige un número específico de semanas para pensionarse; la persona puede jubilarse cuando reúna el dinero suficiente para financiar una mesada.

Si el afiliado no logra reunir el capital necesario al llegar a la edad de retiro, puede acceder a una garantía de pensión mínima si cumple ciertos requisitos o recibir la devolución de sus aportes y rendimientos. Actualmente, en Colombia operan fondos como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.