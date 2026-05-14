El presidente Gustavo Petro anunció que expedirá nuevos decretos y resoluciones luego de la decisión del Consejo de Estado de frenar temporalmente el traslado de recursos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

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El anuncio fue hecho durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño en la noche del miércoles 14 de mayo, donde el mandatario cuestionó la medida cautelar adoptada por el alto tribunal frente al decreto que reglamentaba el traslado de cerca de 5 billones de pesos de afiliados que se acogieron a la llamada “ventana de oportunidad” de la reforma pensional.

Según explicó el jefe de Estado, el Gobierno considera que el artículo 76 de la ley pensional continúa vigente y debe aplicarse. Por eso, pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia revisar las actuaciones de funcionarios que, a su juicio, hayan desconocido esa disposición.

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#POLÍTICA En el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó que va a “impartir nuevos decretos y resoluciones”, para defender los ahorros del pueblo colombiano. Esto tras la decisión del Consejo de Estado de frenar traslado de $ 5 billones de fondos privados a… pic.twitter.com/JDgZ2H3Vsk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 14, 2026

Durante la intervención, Gustavo Petro aseguró que ejercerá sus facultades constitucionales para proteger los recursos públicos relacionados con pensiones y salud. También reiteró su desacuerdo con la decisión del Consejo de Estado, afirmando que no puede aceptar el freno al traslado de los recursos pensionales.

El choque entre el Gobierno y el alto tribunal se intensificó en los últimos días después de que el Consejo de Estado suspendiera apartes del decreto que obligaba a las AFP a mover recursos hacia Colpensiones, medida impulsada por el Ejecutivo como parte de la implementación de la reforma pensional.