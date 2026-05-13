Las declaraciones de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, en favor del candidato presidencial Iván Cepeda terminaron provocando una decisión disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que ordenó suspenderla provisionalmente mientras avanza una investigación por presunta participación indebida en política.

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(Vea también: Inesperado apoyo le llegó a Iván Cepeda: importantes figuras se saltaron orden de su partido)

Todo comenzó por una entrevista concedida por la diplomática a un medio haitiano, en la que habló del panorama electoral colombiano y manifestó abiertamente su respaldo a Cepeda.

En uno de los fragmentos más comentados, la funcionaria afirmó que el país tenía “un candidato magnífico”, en referencia al senador y aspirante presidencial.

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Para el Ministerio Público, esas declaraciones podrían constituir una intervención política incompatible con el cargo diplomático que ocupa actualmente, razón por la cual se adoptó la suspensión temporal mientras se adelanta el proceso disciplinario.

El caso provocó reacciones en distintos sectores políticos debido a las restricciones que existen para los servidores públicos frente a manifestaciones de apoyo electoral. La legislación colombiana prohíbe que funcionarios utilicen sus cargos para favorecer candidaturas o participar en actividades proselitistas.

¿Qué dijo Iván Cepeda sobre investigación a embajadora de Haití?

Tras conocerse sobre la investigación, Iván Cepeda aseguró que cualquier actuación irregular debe ser investigada y recordó que los funcionarios públicos no pueden intervenir en campañas políticas.

De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en… https://t.co/8LFz1IW7RQ — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 13, 2026

La investigación seguirá en manos de la Procuraduría General de la Nación, que deberá establecer si las declaraciones de la embajadora constituyeron una falta disciplinaria.

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