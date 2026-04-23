El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),Carlos Carrillo, fue citado por la Procuraduría General de la Nación para ampliar la denuncia que interpuso por presuntos hechos de corrupción en el Fondo de Adaptación. El caso vuelve a poner bajo la lupa a esa entidad en medio de un fuerte pulso político.

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La citación se da luego de que Carrillo acudiera a la Fiscalía con un expediente en el que advierte posibles irregularidades en contratos firmados cuando la entidad estaba bajo su órbita. Ahora, el Ministerio Público busca que precise los hechos bajo juramento.

Procuraduría mete lupa a denuncia de Carlos Carrillo por contrato de $ 13.597 millones

La denuncia se originó tras un mensaje de texto que recibió Carrillo, en el que un informante alertó sobre un supuesto entramado irregular. En esa comunicación se mencionaron nombres de presuntos involucrados dentro del Fondo de Adaptación.

Entre ellos aparecen Freddy Alejandro Covilla, representante del Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025, y Verónica Villegas, funcionaria del Fondo. Ambos estarían relacionados con un contrato por 13.597 millones de pesos.

El punto más delicado del caso es la presunta exigencia de un pago indebido para destrabar recursos del contrato. La denuncia advierte que la supervisora habría condicionado el trámite de desembolsos a cambio de un beneficio económico.

“Es posible advertir que la ingeniera Verónica Villegas, en su calidad de supervisora del contrato No. 385-2025 I, abusó de sus funciones y de la posición de poder que ostenta al interior del mismo, al inducir al señor Freddy Alejandro Covilla Martínez, representante legal del Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025, en el momento de requerir el pago correspondiente a la ejecución contractual, para que entregara el 10% del valor del contrato a cambio de tramitar dicho pago”, indicó Carrillo en la denuncia.

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El caso, que ya está en manos de la Fiscalía, ahora también será revisado por la Procuraduría, que busca establecer si hubo faltas disciplinarias en medio de estos hechos.

La polémica se da en un contexto de tensiones alrededor del Fondo de Adaptación, hoy liderado por Angie Rodríguez, lo que ha aumentado el impacto político de la denuncia.

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