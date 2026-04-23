La pelea dentro del Gobierno sumó un nuevo capítulo luego de que Carlos Carrillo llevara a la Fiscalía una denuncia por una presunta irregularidad en el Fondo de Adaptación, entidad liderada por Angie Rodríguez. El caso estalló días antes del cruce de acusaciones entre ambos funcionarios y ahora pone bajo la lupa un contrato clave para atender emergencias en La Mojana.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con El Tiempo, el director de la UNGRD aseguró que recibió información sobre un posible caso de corrupción relacionado con un contrato por más de 13.500 millones de pesos, destinado a recuperar la dinámica hídrica del río Cauca. La advertencia habría llegado por medio de mensajes en los que se alertaba de una supuesta exigencia indebida para tramitar pagos.

En la denuncia, Carrillo detalló que el contrato (firmado en febrero de 2026) contemplaba desembolsos parciales, uno de ellos equivalente al 37 % del total. Sin embargo, según el documento, ese giro habría quedado condicionado a una supuesta exigencia económica por parte de la supervisora del contrato.

El señalamiento más delicado apunta a la ingeniera Verónica Villegas, quien, en su rol de supervisora, habría pedido un 10 % del valor del contrato a cambio de facilitar el trámite del pago. Esa suma no estaba contemplada en lo pactado, por lo que fue descrita en la denuncia como una posible coima.

Lee También

Carrillo envió chats, documentos y soportes a la Fiscalía para que se investigue el caso. En esos mensajes, un informante anónimo relató que la supuesta exigencia habría sido planteada de manera informal, pero condicionando el flujo de recursos, lo que podría configurar una conducta irregular en la contratación pública.

El tema tomó más fuerza luego de que, según El Tiempo, varias personas salieran recientemente del Fondo de Adaptación, incluida Villegas, aunque no se han conocido las razones oficiales de esas salidas. Esto ha aumentado las sospechas alrededor del manejo interno de la entidad.

Lee También

En paralelo, el choque político escaló. Rodríguez ha señalado a Carrillo de liderar un supuesto complot para desprestigiarla, mientras que él respondió que sus denuncias obedecen a información recibida y a su deber de reportarla ante las autoridades.

Carrillo también sugirió que detrás de los señalamientos en su contra habría intereses políticos en plena coyuntura electoral. Aun así, insistió en que la denuncia busca esclarecer posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.