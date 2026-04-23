Angie Rodríguez prendió el ventilador dentro del Gobierno de Gustavo Petro al denunciar presuntas irregularidades en la UNGRD y señalar decisiones que, según su versión, comprometen el manejo de recursos públicos.

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Sus declaraciones se dieron en entrevista con Revista Semana, pero, de acuerdo con El Tiempo, su ofensiva no se limitó a declaraciones porque días antes la ex mano derecha de Gustavo Petro había radicado una acción disciplinaria ante la Procuraduría contra el director de la entidad, Carlos Carrillo, lo que evidencia que su movida venía estructurada.

El momento en el que lanza estas acusaciones no es menor. De acuerdo con el rotativo, esto ocurre luego de su salida del Dapre, en medio de un reacomodo interno que redefinió quiénes tienen hoy acceso y capacidad de influencia en la Casa de Nariño. Ese cambio dejó por fuera a figuras que antes tenían margen de maniobra y abrió espacio a nuevos actores.

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En ese nuevo esquema de poder, la llegada de Nhora Mondragón a la dirección del Dapre, con el respaldo de Juliana Guerrero, marca un giro en la toma de decisiones dentro del Ejecutivo. Este movimiento consolidó un bloque que hoy concentra buena parte de la operación política y administrativa del Gobierno.

¿Armando Benedetti tendría algo que ver con ventilador de Angie Rodríguez?

Al mismo tiempo, el ministro Armando Benedetti, quien, según El Tiempo, es cercano a Rodríguez, enfrenta la pérdida de influencia con la llegada de Nhora Mondragón al Dapre, algo que coincidiría con la decisión de Rodríguez de hacer públicas sus denuncias, lo que conecta el episodio con esa disputa interna.

El ‘ventilador’ también tiene un componente estratégico. Antes de hablar en medios, Rodríguez había convocado una rueda de prensa en la que prometía revelar hechos de mayor alcance. Aunque ese evento se canceló a última hora, optó por difundir sus señalamientos a través de entrevistas, lo que permitió posicionar rápidamente el tema en la agenda pública.

El foco de sus acusaciones está en entidades con capacidad de ejecución y manejo de recursos, como la UNGRD, donde cuestiona decisiones de fondo en la gestión de Carlos Carrillo. Este punto no solo tiene implicaciones administrativas, sino que se cruza con el control de espacios clave dentro del Gobierno.

En ese sentido, sus denuncias no se explican únicamente por los hechos que señala, sino por el contexto en el que aparece un cambio en el equilibrio de poder, la salida de aliados y la consolidación de nuevos liderazgos dentro del Ejecutivo, donde, según ella, la polémica Juliana Guerrero habría ganado terreno y hasta habría impulsado el nombramiento de Mondragón en enero de 2026.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.