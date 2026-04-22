Este martes 21 de abril se inauguró en Ibagué la Cumbre Glocal de Economía Circular NOVA–NEXT SUMMIT en el Museo Panóptico con la asistencia de más de 1.460 participantes y el respaldo de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Qué es la economía circular de la OCDE? Ibagué tendrá evento clave del 21 al 23 de abril)

Este espacio marca un hito, ya que es la primera vez que la OCDE escoge a una ciudad latinoamericana para liderar el debate mundial sobre gestión sostenible y economía circular. La agenda incluye delegaciones de más de 30 países, lo que refuerza el papel de las ciudades intermedias en la construcción de soluciones frente a los retos ambientales.

Durante la apertura, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, habló en entrevista con Pulzo y dijo que la ciudad no solo actúa como anfitriona, sino como protagonista de un cambio de paradigma. Asimismo, destacó la puesta en marcha de un vivero en el Cañón del Combeima.

Lee También

“Es el primer vivero circular que vamos a tener en nuestra ciudad, en nuestro departamento, y también creo que en América Latina. Es un laboratorio de prácticas experimentales que fortalecerán el campo y la agroindustria”, afirmó.

De igual manera, Aranda reconoció el aporte y esfuerzo de Milton Restrepo, gerente de Ibagué Limpia y director de la cumbre, quien, en palabras de la alcaldesa, fue la persona que logró que Ibagué fuera la protagonista del evento en esta edición.

“Esta es una cumbre de muchas primeras veces. Primera vez que un avión internacional llega a Ibagué sin hacer escalas en otra ciudad; primera vez que una ciudad intermedia se atreve a dar la discusión de la economía circular; primera vez que Agatha Ruíz de la Prada visita Ibagué y primera vez que la OCDE escoge una ciudad en América Latina para llevar una mesa institucional”, dijo Restrepo a Pulzo.

Lee También

Restrepo también subrayó el alcance global del evento y destacó la participación de delegaciones provenientes de Ecuador y varios países de Europa. Además, hizo énfasis en el trabajo de los operarios de Ibagué Limpia, conocidos como los “soldaditos azules”, quienes aportan desde lo cotidiano a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento de la economía circular.

La jornada concluyó con un mensaje de la alcaldesa, quien invitó a los asistentes a construir un modelo sostenible donde los recursos se aprovechen al máximo. Desde la Cumbre Glocal de Economía Circular insistieron en que este tipo de encuentros fortalecen la cooperación internacional y posicionan a Ibagué como un referente en innovación ambiental.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.