Un momento de extrema tensión se vivió en la tarde de este jueves 16 de abril en el corredor vial que conecta a Ibagué con Calarcá. Un tractocamión tipo cisterna sufrió una falla mecánica en su sistema de frenos mientras transitaba por el túnel Ocelote, en el sector de La Línea, desatando una emergencia que por poco termina en tragedia.

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El incidente quedó registrado en un video que se ha vuelto viral en redes sociales, compartido originalmente por el medio El Nuevo Día Ibagué. En la grabación se percibe la angustia de los testigos que presenciaron la escena desde vehículos cercanos. “¡Ese man va sin frenos, va sin frenos! ¡Va sin frenos, Dios mío!“, exclamó uno de los conductores que seguía de cerca al pesado vehículo, evidenciando el peligro inminente qvue se corría dentro de la estructura.

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A pesar de la velocidad y el peso de la carga, el conductor del tractocamión logró mantener el control de la dirección y ejecutó una maniobra arriesgada para evitar un desastre mayor.

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Según se observa en las imágenes, el transportador dirigió el vehículo hacia uno de los costados del túnel con el objetivo de friccionar contra la estructura y perder velocidad. La maniobra resultó exitosa, culminando en un choque leve contra la pared que permitió la detención total del automotor.

Tras el impacto controlado, se confirmó que el chofer salió completamente ileso del percance. Al lugar de los hechos acudieron rápidamente operarios y personal de la concesión para atender la situación y asegurar la movilidad en este importante eje vial del país.

La pericia del conductor no pasó desapercibida para los internautas, quienes reaccionaron con alivio y admiración ante la respuesta del hombre frente a la falla técnica. Comentarios como “por fin uno inteligente y no esperó hasta que era incontrolable la situación” y “al menos pensó en otros, y no se aventó y dejó rodar solo el camión” destacaron la responsabilidad del implicado. Otros usuarios de redes sociales calificaron el desenlace como un milagro, señalando que “Dios lo protegió y le dio sabiduría en ese instante” para lograr ponerse a salvo sin afectar a terceros.

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