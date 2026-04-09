El accidente entre un camión y un carro particular ocurrió sobre la avenida Boyacá con calle 12b (sentido sur-norte) en la madrugada de este jueves, afectando a miles de ciudadanos que se mueven por este sector hacia distintos puntos de Bogotá.

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(Vea también: Paro nacional este 9 de abril: lista de vías y puntos donde habrá afectaciones al tránsito)

De acuerdo con lo reportado por Blu Radio, se trata de un siniestro que pasó a las 5:00 a. m., pero que no dejó muertos. Todo habría ocurrido cuando la tractomula se desplazaba por el carril lateral cuando de manera repentina se atravesó en la trayectoria del carro gris.

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Al parecer, el conductor del vehículo de carga no vio el automóvil, lo que provocó que le cerrara la vía y terminara impactándolo en la parte delantera. Luego del choque, la tractomula quedó atravesada ocupando todo el carril, reduciendo a la mitad la capacidad de la avenida Boyacá.

#BOGOTÁ. Reportan fuerte congestión vehícular por la Av. Boyacá hacia el norte por siniestro vial entre tractocamión y automóvil que se presentó a la altura de la calle 12B, sentido Sur-Norte, carril lento. Se recomienda tomar vías alternas. pic.twitter.com/1y8ZQzFapH — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 9, 2026

Posteriormente (como era de esperarse), el trancón fue inmediato por este corredor vial, ya que el flujo vehicular allí es bastante alto. Hasta el momento, en redes sociales se han compartido varias imágenes que reflejan lo complicado que está el tránsito.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que ya hay agentes en ese punto para retirar los vehículos de la vía y tratar de recuperar el movimiento normal de tráfico.

La recomendación de las autoridades es que los conductores y los ciudadanos tomen vías alternas para que no se vean afectados por este embotellamiento y que salgan con tiempo para que sus planes y compromisos no sufran alteraciones.

Noticia en desarrollo…

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