Una protesta protagonizada por contratistas vinculados a la Primera Línea del Metro de Bogotá provocó serias complicaciones en la movilidad durante la mañana de este lunes 6 de abril. De acuerdo con información revelada por El Tiempo, el bloqueo se presentó sobre las 9:16 a. m. en la intersección de la avenida Primero de Mayo con NQS, donde los manifestantes ocuparon ambos sentidos de la vía.

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La situación impactó directamente la operación de Transmilenio, obligando a suspender el paso de buses troncales en ese corredor clave de la ciudad. En sentido sur-norte, los vehículos fueron detenidos antes de llegar al punto del bloqueo, mientras que en sentido contrario la interrupción se dio a la altura de la estación Santa Isabel.

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Según el reporte citado por el diario, más de 15.000 usuarios resultaron afectados en plena hora pico, lo que provocó congestión y retrasos en distintos puntos de la capital, según informó El Tiempo. Para enfrentar la contingencia, el sistema activó desvíos: hacia el norte, los buses fueron redirigidos por el sector de Matatigres, mientras que hacia el sur se optó por rutas alternas a la altura de la calle 30 sur.

Las razones de la protesta estarían relacionadas con presuntos incumplimientos laborales. Uno de los manifestantes, quien se identificó como ayudante de obra, aseguró en el medio mencionado que varios trabajadores no han recibido el pago de su quincena ni de horas extras. Además, denunció inconsistencias en los desembolsos y falta de claridad en los pagos realizados.

El mismo trabajador explicó que la falta de respuestas por parte de la empresa contratista habría sido el detonante para salir a las calles. Según dijo, la movilización busca visibilizar la situación y presionar soluciones frente a lo que consideran un incumplimiento que afecta a decenas de personas vinculadas al proyecto del metro.

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