El caso del hombre de cabello blanco que fue captado hurtando una millonaria suma de dinero en el Aeropuerto El Dorado ha tomado un nuevo giro. Tras la viralización de las imágenes del pasado 1 de abril, el sector comercial ha comenzado a desempolvar registros de seguridad que apuntan a que no se trataría de un hecho aislado, sino de un modo de operar recurrente.

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A través de sus canales oficiales, la empresa Castelo Café denunció que un hombre con características físicas casi idénticas habría asaltado uno de sus puntos de venta meses atrás. Según el registro de la compañía, el suceso ocurrió el 23 de diciembre de 2024, sobre las 11:32 a. m.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, el individuo utiliza la técnica de la distracción para atacar:

“Aprovecha un momento de distracción de nuestros colaboradores para sacar una suma importante de dinero de la caja y para robar el celular de una de las baristas”, señalaron desde la empresa.

Aunque no hay una confirmación oficial por parte de la Policía Metropolitana que vincule legalmente ambos casos, las coincidencias visuales han puesto en alerta a los comerciantes. Según la información proporcionada por Castelo Café, los rasgos que coinciden son:

Apariencia física: hombre de avanzada edad con cabello corto y blanco.

(Vea también: Policía frustra envío de casi 9 kilos de cocaína a Canadá y descubre GPS para rastrear droga en El Dorado)

Fisionomía: rasgos faciales específicos en cejas y nariz.

Vestimenta: el uso de un estilo formal o de ‘oficina’ para pasar desapercibido en entornos ejecutivos y comerciales.

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El evento que detonó la búsqueda masiva ocurrió este miércoles 1 de abril en un local de tecnología de la terminal aérea de Bogotá. El material audiovisual muestra al hombre analizando el entorno durante varios segundos antes de abrir un cajón y extraer 4 millones de pesos en efectivo.

Tras asegurar el botín dentro de su saco, el sujeto abandonó el lugar con total parsimonia. Todo el material probatorio, tanto del aeropuerto como de los locales comerciales en otros puntos de la ciudad, ya está en manos de las autoridades para lograr la plena identificación del responsable.

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