Un robo silencioso quedó registrado en cámaras de seguridad dentro del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en medio de la temporada de Semana Santa. El hecho habría ocurrido el 1 de abril en una tienda de tecnología, donde un hombre aprovechó un momento de descuido para cometer el hurto sin levantar sospechas.

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El establecimiento afectado es un almacén de tecnología que reportó pérdidas cercanas a los 4 millones de pesos. El sujeto ingresó al lugar y, al notar la ausencia de empleados y clientes, actuó rápidamente para tomar varios productos de valor y salir del sitio en cuestión de segundos.

Las imágenes de seguridad muestran cómo el hombre observa el entorno con cautela antes de acercarse al mostrador. Durante algunos instantes permanece en el lugar, revisando que no haya nadie cerca, lo que le permitió ejecutar el robo con total tranquilidad. Esta conducta ha sido clave para entender la forma en que ocurrió el hecho.

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El momento exacto del hurto se dio cuando el local estaba completamente vacío, una situación que facilitó la acción del presunto delincuente. A pesar de la rapidez con la que actuó, toda la secuencia quedó registrada en video, lo que ahora es fundamental para el proceso de investigación.

Las autoridades ya tienen en su poder el material de las cámaras y avanzan en las labores para identificar al responsable. El caso ha llamado la atención por la facilidad con la que se ejecutó el robo en un punto de alta seguridad como lo es el principal aeropuerto del país.

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