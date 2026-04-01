Un intento de robo en un restaurante del barrio Ciudad Jardín, en Bogotá, terminó de forma inesperada luego de que varios comensales reaccionaran y enfrentaran al delincuente, quien terminó herido en medio del forcejeo. El caso quedó registrado en cámaras de seguridad y muestra los momentos de tensión dentro del establecimiento.

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El hecho ocurrió cuando un joven de 18 años ingresó al lugar y, en cuestión de segundos, intimidó a un cliente con un arma para robarle una cadena de oro. La víctima relató cómo se desató la situación: “Nos bajamos del taxi, entramos al establecimiento y no duramos sino en sentarnos; en dos minutos fue cuando entró la persona a hurtarnos la cadena. Eso fue el momentico en que entró, hizo forcejeo con la persona y, gracias a Dios, la Policía Nacional llegó muy oportunamente”.

Así fue el momento en que comensales enfrentaron a ladrón en restaurante de Bogotá

Tras el robo, uno de los comensales fue el primero en reaccionar y se abalanzó contra el agresor. En segundos, otros clientes se sumaron, logrando reducir al joven en medio de un forcejeo que quedó captado en video. La rápida acción de los ciudadanos fue clave para evitar que el hecho pasara a mayores.

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En Bogota, en el barrio Ciudad Jardín de la localidad Antonio Nariño, vecinos lograron frustrar un atraco en un establecimiento de comercio. La rápida reacción de la ciudadanía evito el robo de pertenencias de un comensal. Siguen las alarmas por la precaria situación de… pic.twitter.com/UwZnAzsuF0 — Portal de Opinión (@portaldeopinion) April 2, 2026

La Policía llegó rápidamente al lugar tras detectar lo que ocurría dentro del restaurante. El coronel Carlos Rodríguez explicó: “Había ingresado un ciudadano de 18 años a hurtar las pertenencias de uno de los comensales”. Además, señaló: “Nuestra patrulla de vigilancia policial observa que al interior de este establecimiento se estaba presentando un forcejeo entre algunos ciudadanos”.

Las autoridades lograron capturar al sospechoso gracias a la intervención conjunta. “Reaccionan oportunamente, llegan y realizan la captura de este presunto delincuente”, afirmó el oficial, quien también indicó que “se le incauta un arma de fuego tipo revólver, es traumática, y por supuesto se recuperan las pertenencias del ciudadano a quien estaban hurtando”.

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En medio del forcejeo, el arma fue accionada, dejando a un comensal herido. Al respecto, el coronel Rodríguez, quien explicó: “Durante ese forcejeo se acciona el arma de fuego tipo revólver, traumática, lesionando no de gravedad en el hombro a uno de los ciudadanos”. Además, el propio agresor terminó herido: “Él se ocasiona una lesión en el pie”.

Tanto el ciudadano lesionado como el presunto delincuente fueron trasladados a un centro médico. El joven quedó a disposición de la Fiscalía, mientras las autoridades verifican si otros objetos encontrados en su poder estarían relacionados con más robos en la ciudad.

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