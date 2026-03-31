Lo que parecía un hecho aislado en el norte de Bogotá ha destapado una red que estremece a la capital. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó una conexión aterradora: uno de los taxis utilizados para secuestrar a la diseñadora Diana Ospina pertenece al mismo propietario del vehículo donde fue torturado y trasladado el profesor del Externado, Neil Cubides, hallado sin vida en Usme.

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El hombre detrás de estos vehículos es Fredy Alexander Ayala Santamaría, un estudiante de derecho de 29 años que, según sus propias declaraciones a El Tiempo, posee una flotilla de al menos 30 taxis. Ayala asegura ser ajeno a los hechos y sostiene que “da trabajo a la gente sin saber para qué van a utilizar finalmente los vehículos”.

Placas ESN170: El taxi donde retuvieron a Diana Ospina por 46 horas. Es propiedad de Ayala.

Placas ESN362: El vehículo amarillo donde llevaron al profesor Cubides hasta la vereda Los Soches, donde fue incinerado. También es de Ayala.

Vínculos cercanos: Las autoridades también rastrean a la dueña de un tercer taxi involucrado (TGX277), quien sería allegada al joven propietario.

Aunque Ayala Santamaría no registra antecedentes ni propiedades a su nombre, se estima que su inversión en taxis supera los 800 millones de pesos. El joven asegura que su padre es quien maneja la operación mientras él termina sus estudios, aunque no hay registros de su vínculo laboral en tribunales como él afirma.

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Mientras tanto, los hermanos alias ‘Pablito’ y ‘Pachanga’ ya aceptaron cargos por el secuestro de Ospina, pero la investigación ahora apunta a determinar si existe una estructura criminal organizada que utiliza esta flotilla específica para cometer “paseos millonarios” y asesinatos en la ciudad.

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