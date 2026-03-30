Poco a poco se van conociendo más detalles del secuestro del que fue víctima Diana Ospina, una mujer que, luego de disfrutar de una noche de rumba, fue raptada durante casi dos días al haber tomado un taxi en la calle. Con la captura de dos hermanos que participaron en un crimen, las autoridades también mostraron un video llamativo de uno de los responsables del hecho.

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Se trata de uno de los secuestradores de la mujer y que se habría dado horas después de que habían raptado a la víctima. Las imágenes reveladas por Blu Radio muestran al implicado llegar con tranquilidad a su casa después de haber cometido el grave delito.

La filmación, al parecer hecha en medio de un seguimiento de las autoridades, muestra al hombre bajarse de un taxi y abrir la puerta de su inmueble. A su vez, le sonríe y se pone a recochar con una mujer con la que estaba e ingresó finalmente a la vivienda.

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#VideoBlu Las autoridades finalmente lograron ponerle rostro a los responsables del secuestro de Diana Ospina. Tras un minucioso trabajo de investigación, que incluyó el análisis de más de 60.000 datos, 12 horas de video y múltiples entrevistas, la Policía identificó a los… pic.twitter.com/FDBYJk5Dmg — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 30, 2026

Detalles detrás del caso del secuestro de Diana Ospina en Bogotá

Las autoridades capitalinas dieron con los hermanos Cardozo Gómez, Diego Armando (33 años) y Juan Pablo, ambos vinculados al secuestro de la mujer. El primero, alias ‘Pachanga’, sería el cabecilla de la banda de paseos millonarios y tiene antecedentes por hurto. Para colmo, tenía prisión domiciliaria pese a que ya tenía anotaciones. Inclusive, se presentó ante el Gaula con versiones falsas para desviar la investigación.

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El otro detenido, alias ‘Pablito’, conducía el taxi que recogió a Diana Ospina al frente de Theatron, popular discoteca de Chapinero. De acuerdo con Blu Radio, el sujeto perfiló a la víctima al verla en un establecimiento comenrcial.

De acuerdo con los que detalló el Distrito, los sujetos tuvieron suspicacia al cambiar de vivienda por lo menos 4 veces. También se abstuvieron al uso de redes, no usaban documentos y se comunicaban por teléfono a través desde líneas internacionales.

Por ahora, el video que está en poder de las autoridades y es clave para perfilar el ‘modus operandi’ de la banda criminal que secuestró a la mujer durante alrededor de 43 horas. Un dato relevante es que los taxis usados en el rapto de Diana Ospina y el del profesor Neill Cubides, hallado muerto, son del mismo dueño.

Esto implicaría que ambos casos habrían sido orquestados por el mismo grupo criminal. Por ahora, se está investigando el rol del propietario de los dos vehículos.

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